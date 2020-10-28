Международный аэропорт Красноярска перешел на зимнее расписание полетов

Международный аэропорт Красноярска имени Д. А. Хворостовского с 25 октября по 27 марта 2021 года будет работать по осенне-зимнему расписанию. Откроются новые направления.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, 10 октября открылось международное авиасообщение, которое было приостановлено с марта из-за пандемии. Международные рейсы этой зимой из Красноярска запланированы пока только в Занзибар (Танзания). Туда будут летать две авиакомпании: Azur Air с 13 ноября и Royal Flight с 15 ноября.

С 28 сентября авиакомпания «ИрАэро» приступила к выполнению перелетов по субсидированным направлениям из Красноярска в Благовещенск, Владивосток, Магадан, Нерюнгри, Омск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Улан-Удэ, Мирный.

«Уральские авиалинии» продолжат выполнять рейсы по маршруту Екатеринбург-Красноярск. S7 изменяет дни и время вылета прямых рейсов во Владивосток из Красноярска. Теперь рейсы будут утром по вторникам и воскресеньям.



NordStar с 29 октября по 26 декабря увеличит частоту полетов в Кемерово. По маршруту Красноярск-Кемерово самолеты будут летать по четвергам и субботам. Также NordStar планирует продолжить летать в Новокузнецк.

С 18 ноября станут доступны прямые рейсы из Красноярска в Сочи с Nordwind - по средам и субботам. Пассажиры могут провезти один комплект лыжного или сноубордического оборудования общим весом до 20 килограммов.

В ноябре Nordwind и S7 открывают вечерние рейсы в Москву. Nordwind планирует с 18 ноября выполнять их по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Красноярска запланирован на 20:00, а прилет в Москву в 21:10. Полеты S7 - с четверга по воскресенье, начиная с 8 ноября. Вылет из Красноярска в 19:50, прилет в Москву в 21:05.

Кроме того, Nordwind откроет новые направления в Уфу, Улан-Удэ, Тюмень и Иркутск.