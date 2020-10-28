Жителей Красноярского края больше всего тревожат экология и закрытые границы

Эксперты составили «Национальный индекс тревожностей» по итогам третьего квартала 2020 года, в котором представлены наиболее распространенные фобии россиян.

В компании КРОС, которая провела исследование, DK.RU рассказали, что, судя по суммарной оценке присутствия тех или иных тем в СМИ и соцсетях, жители России испытывают страх перед второй волной коронавируса, втягиванием страны в политический кризис в Белоруссии и безработицей.

Также вызывает тревогу загрязнение окружающей среды, сложности с выездом за границу, банковское мошенничество, вакцинация от коронавируса, девальвация рубля, чипирование людей и ухудшения отношений с США после выборов.

При этом в разных регионах основные страхи отличаются. Например, жителей Красноярского края больше всего тревожит ухудшение экологии и проблемы с поездками за рубеж. Остальные темы находятся на второстепенном месте.

По словам директора по медиапроектам КРОС Петра Кирьяна, если отойти от темы пандемии, то можно говорить о рационализации страхов в регионах.

«Фобия закрытых границ – удел относительно зажиточных территорий. Остальная страна беспокоится за свои рабочие места, курс рубля. Это фобии периода экономической стагнации – явный запрос на социальную поддержку», - отметил он.