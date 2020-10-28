Красноярский край включается в реализацию Арктической стратегии России

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктики до 2035 года. Ее положения затрагивают и территории Красноярского края. В июле Арктическая зона региона была расширена.

Сейчас в нее входят 10 поселков Эвенкийского муниципального района, городской округ Норильск, Таймырский муниципальный и Туруханский районы. Как отмечает информационный портал краевого правительства, расширение Арктической зоны и включение в нее эвенкийских территорий стало возможным благодаря активному участию Красноярского края в федеральных процессах по созданию нормативно-правовой базы, направленной на развитие Арктики.

Основные цели России в Арктике до 2035 года таковы:

устойчивый рост численности населения,

создание 200 тысяч новых рабочих мест,

увеличение инвестиций в охрану окружающей среды, исследования и разработки,

наращивание объема производства СПГ до 91 млн тонн, а долю добычи нефти - в 1,5 раза,

увеличение объема грузоперевозок по СМП до 130 млн тонн.

Правительство России должно в течение трех месяцев утвердить план мероприятий по реализации стратегии. Однако уже сейчас в Красноярском крае обсуждаются и реализуются проекты развития арктических территорий — от организации туристического кластера до освоения ресурсной базы. Так, например, ряд проектов по добыче и переработке полезных ископаемых претендуют на получение государственной субсидии от Минвостокразвития. В частности, речь идет о Сырадасайском угольном месторождении. О новых проектах в Арктической зоне заявила «Роснефть» — компания намерена начать разработку газовых месторождений и производство сжиженного природного газа. Одним из условий недропользования является транспортировка СПГ по Северному морскому пути (СМП).

Планы развития инфраструктуры СМП обнародовал и один из крупнейших игроков в российской Арктике и фактически «бюджетообразующая» компания в Красноярском крае — «Норникель». Накануне в Мурманске состоялось совещание под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина по вопросам развития Северного морского пути (СМП).

Премьер-министр отметил, что на арктических территориях необходимо наращивать портовые мощности, развивать навигацию, обеспечивать безопасность мореплавания и возможность оперативного оказания медицинской помощи экипажам судов, также нужно обеспечивать и экологическую безопасность. По данным правительства России, за девять месяцев 2020 г. общий объем перевозок по СМП составил 24,5 млн т. Михаил Мишустин напомнил, что к 2024 г. планируется довести этот показатель до 80 млн т, что, впрочем, не исчерпывает весь потенциал этой транспортной артерии.

По мнению министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, для достижения этой цели следует развивать грузоперевозки предприятий «Новатэк», «Роснефть», «Газпром нефть», «Норникель» и АЕОН.

Как сообщил участникам совещания статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков, текущий грузооборот компании по СМП за последние пять лет составляет 1,3–1,5 млн т в год. Это социальные грузы, продукты питания и материально-технические ресурсы, необходимые для поддержки предприятий, расположенных на территории Норильского промышленного района, а также продукты производства (медный файнштейн, медная продукция, газовый конденсат и прочие грузы).

В текущий период «Норникель» реализует несколько проектов экологической и технологической модернизации производств в Норильском промышленном районе, которые позволят снизить выбросы диоксида серы и одновременно нарастить производственные мощности комбината. Соответственно, с 2021 г. ожидается временный рост объема завоза грузов снабжения по морю до 200 000 т в год и топлива на 50 000 т в год.

После завершения ряда крупных инвестиционных проектов на производственных предприятиях, ориентировочно с 2025 г объем перевозки никель-медного файнштейна может увеличиться на 100 000–200 000 т в год.