В целом cреди представителей малого и среднего бизнеса доля тех, кто выбирает digital-only-продвижение, составляет двенадцать процентов.

Треть компаний, созданных менее года назад, рекламируется только в интернете. Об этом сообщили участники исследования МТС, в основе которого онлайн-опрос 1967 представителей МСП и данные сервиса «МТС Маркетолог». При этом среди всех российских фирм, относящихся к малому и среднему бизнесу, онлайном решили ограничиться 12 %.

Каждая пятый (19 %) бизнес в «возрасте» от года до пяти лет считает достаточным использование только цифровых каналов продвижения. Среди компаний старше пяти лет такого мнения придерживаются 8 %.

Большинство представителей МСП продвигает в интернете товары и услуги, используя несколько каналов коммуникаций с клиентами. Предприниматели чаще всего выбирают таргетированные объявления — 47 % респондентов отметили, что пользуются этим инструментом, 42 % опрошенных ведут аккаунты в социальных сетях, 41 % запускает контекстную рекламу. Реже компании покупают рекламные интеграции у блогеров — такой способ используют 25 % опрошенных, 22 % предпочитают проверенные рассылки по e-mail, и только 5 % запускают кампании крауд-маркетинга.



Треть нового бизнеса в России рекламируется исключительно в интернете

По данным сервиса «МТС Маркетолог», спрос на инструменты таргетированной рекламы — рассылку SMS, MMS и сообщений в мессенджерах, баннеры в мобильном браузере и рекламу в социальных сетях — вырос на 76 % за первые девять месяцев 2020 г. по сравнению с таким же периодом 2019-го. Среднее количество кампаний на один бизнес в этот период увеличилось на 9 %.

Участники опроса также оценили, во сколько им обходится создание текстов, иллюстраций, видео и запуск одной кампании в разных рекламных каналах. В среднем около 18 тыс. рублей МСБ тратит на продвижение в социальных сетях. Контекстная реклама стоит в среднем 25 тыс. рублей, внешний контент-маркетинг — 28 тыс. рублей, таргетированная реклама в разных каналах — 29 тыс. рублей На SEO-продвижение респонденты тратят в среднем 38 тыс. рублей, на объявления на торговых порталах — 52 тыс. рублей, на рекламные видеоролики — 125 тыс. рублей Самым дорогим способом онлайн-рекламы оказалась реклама у блогеров — в среднем 137 тыс. рублей.

Почти половина (49 %) респондентов отметили, что за запуск рекламы отвечает лично руководитель. Реже продвижением занимается директор по маркетингу и SEO-специалист — об этом упомянули 27 % и 24 % опрошенных компаний соответственно. Большинство участников опроса запускает рекламу самостоятельно — дополнительно привлекают агентства только 9 % компаний, а 5 % отдают услуги на аутсорсинг.