Красноярск выделит 10 млн рублей на закупку масок педагогам

Депутаты городского совета Красноярска приняли решение выделить 10 млн рублей на закупку медицинских масок для школьных педагогов.

По мнению городских парламентариев, учителя и сотрудники школ находятся в группе риска, так каждый день взаимодействуют с большим количеством людей.

Ранее депутаты обсуждали другие меры поддержки педагогам — дополнительные финансовые выплаты и приоритетная вакцинация.

Напомним, разговоры о необходимости защищать здоровье учителей ведутся уже несколько недель — в Красноярском крае известно о смерти от коронавируса как минимум трех учительниц.

Так, в начале октября скончалась 32-летняя учительница биологии школы № 150 — у нее было осложнение на почве сахарного диабета. На прошлой неделе стало известно о гибели второго учителя в Красноярске — Ирина Антонова преподавала математику в лицее № 8. Третий педагог скончалась в железногорской реанимации — 62-летняя преподаватель английского языка Анна Смирнова.

Кроме того, Горсовет предложил ввести «ковидную» доплату учителям и обеспечить приоритетную вакцинацию.