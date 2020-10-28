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Красноярск выделит 10 млн рублей на закупку масок педагогам

Красноярск выделит 10 млн рублей на закупку масок педагогам
Иллюстрация: LiveJournal

Депутаты городского совета Красноярска приняли решение выделить 10 млн рублей на закупку медицинских масок для школьных педагогов.

#НОВОСТИ

По мнению городских парламентариев, учителя и сотрудники школ находятся в группе риска, так каждый день взаимодействуют с большим количеством людей.

Ранее депутаты обсуждали другие меры поддержки педагогам — дополнительные финансовые выплаты и приоритетная вакцинация.

Напомним, разговоры о необходимости защищать здоровье учителей ведутся уже несколько недель — в Красноярском крае известно о смерти от коронавируса как минимум трех учительниц.

Так, в начале октября скончалась 32-летняя учительница биологии школы № 150 — у нее было осложнение на почве сахарного диабета. На прошлой неделе стало известно о гибели второго учителя в Красноярске — Ирина Антонова преподавала математику в лицее № 8. Третий педагог скончалась в железногорской реанимации — 62-летняя преподаватель английского языка Анна Смирнова.

Кроме того, Горсовет предложил ввести «ковидную» доплату учителям и обеспечить приоритетную вакцинацию.

 

 

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