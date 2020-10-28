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В Красноярских поликлиниках запустили горячие линии по коронавирусу

В Красноярских поликлиниках запустили горячие линии по коронавирусу
Иллюстрация: bezformata.com

В Красноярске с каждым днем растет количество заболевших COVID-19. Специально для таких пациентов в городе созданы горячие «ковидные» телефонные линии.

#НОВОСТИ

Специально для пациентов в поликлиниках созданы контактные «ковидные» телефонные линии, вот эти номера:

  • Поликлиника №1 — 234 03 21 с 8.00 до 19.00
  • Поликлиника №2 — 8 913 585 98 31 с 8.00 до 20.00
  • Поликлиника №5 — 227 04 24 с 8.00 до 22.00
  • Поликлиника №4 — 205 02 04 с 8.00 до 20.00
  • Поликлиника №6 — 266 96 66, 213 77 26 с 8.00 до 18.00
  • Поликлиника №7 — 200 32 56 с 7.30 до 20.00
  • Поликлиника №14 — 224 01 58, 224 01 46 с 8.00 до 18.00
  • Поликлиника №12 — 262 55 66, 264 00 34 с 8.00 до 20.00
  • Межрайонная больница №5 — 234 74 15, 202 64 55 с 8.00 до 16.00
  • Межрайонная больница №3 — 223 13 22, 234 51 34 с 8.00 до 22.00
  • Межрайонная больница №2 — 234 03 06 с 7.30 — 20.00
  • Детская поликлиника №1 — 234 03 40, 232 40 341, 212 22 55
  • (8 923 282 29 04) с 8.00 до 18.00
  • Детская поликлиника №2 — 261 71 51 (8 904 896 59 34) с 8.00 до 19.00
  • Детская поликлиника №4 — 228 52 73 доб. 131 с 8.00 до 16.30
  • Межрайонная детская клиническая больница № 1 — 234 40 17 с 7.30 — 19.00
  • Межрайонная детская клиническая больница № 4 — 247 40 01 с 8.00 до 16.00
  • Межрайонная детская клиническая больница № 5 — 260 51 44 с 8.00 до 20.00.

Что касается детских поликлиник и больниц, то там тоже есть специальные «ковидные» линии:

  • Детская поликлиника №1 – 234-03-40, 232-40-341, 212-22-55 (89232822904) с 8:00 до 18:00,
  • Детская поликлиника №2 – 261-71-51 (89048965934) с 8:00 до 19:00,
  • Детская поликлиника №4 – 228-52-73 доб. 131 с 8:00 до 16:30,
  • Межрайонная детская клиническая больница № 1 – 234-40-17 с 7:30 до 19:00,
  • Межрайонная детская клиническая больница № 4 – 247-40-01 с 8:00 до 16:00,
  • Межрайонная детская клиническая больница № 5 – 260-51-44 с 8:00 до 20:00

Краевой госпиталь для ветеранов войн 220 52 88.

«Горячая линия» Министерства здравоохранения 8 800-100-56-53.

Берегите себя и своих близких.

 

 

 

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