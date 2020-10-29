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Красноярцы берут одни из самых больших потребкредитов в Сибири

Красноярцы берут одни из самых больших потребкредитов в Сибири
Иллюстрация: pixabay.com

Специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовали данные по среднему размеру потребительских кредитов в России и динамике их роста.

#НОВОСТИ
В сентябре 2020 года средний размер потребкредита в Красноярском крае составил 229,6 тысячи рублей. Это на 26,6% больше, чем в сентябре предыдущего года, сообщает НБКИ.
 
И по первому, и по второму показателю регион оказался вторым по Сибири: самые большие кредиты в сентябре брали в Новосибирской области (231,6 тысячи рублей), а сильнее всего они выросли в Алтайском крае (+27%). Кроме этих территорий в ТОП-30 регионов с самым большим объемом потребкредитования из СФО попали Кемеровская и Иркутская области.
 
Красноярцы берут одни из самых больших потребкредитов в Сибири 1
 
По стране же средний размер потребительского кредита за год увеличился на 22,8%, составив 223,8 тысячи рублей. Лидером по размеру подобного займа стала Москва (492,6 тысячи рублей), а по динамике — Ханты-Мансийский автономный округ (+31,6%).
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