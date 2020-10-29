На инфраструктуру Красноярска потратят 11 млрд рублей

Деньги выделяются по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса Красноярска». Большая их часть пойдет на дороги.

В 2021-2023 годах на развитие дорог и ЖКХ в Красноярске потратят 11,1 млрд рублей. Об этом сообщили в администрации города.

В 2021 году основным приоритетом станут дороги. Так, планируется отремонтировать улицы Академика Павлова и Волжскую, а также провести проектно-изыскательские работы на улицах Абытаевская, Маерчака и Семафорная.

Продолжится работа по внедрению и развитию современных интеллектуальных транспортных систем, способных обеспечить управление дорожным движением. Планируется продолжить обустройство участков возле школ светофорами, ограждениями и др.», — говорят в мэрии.

Помимо дорожных работ, в 2021 году на деньги программы проведут усиление строительных конструкций, фундаментов и наружных стен, перекрытий в подвалах. О каких конкретно объектах идет речь, в муниципалитете пока не говорят.

Также запланированы средства на обустройство 52 площадок накопления твердых коммунальных отходов, проведение противопаводковых мероприятий, содержания ливневой канализации и благоустройства мест отдыха и досуга.

На все эти цели в 2021 году выделят 4,5 млрд рублей. Остальные деньги программы пойду на два последующих года — 4,1 млрд в 2022 году и 2,7 млрд в 2023-м.

Как говорят в администрации Красноярска, цифры эти не окончательные — в постоянном режиме ведется работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов.