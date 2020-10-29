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В Красноярске будут изучать передвижение пассажиров с помощью Wi-Fi

В Красноярске будут изучать передвижение пассажиров с помощью Wi-Fi
Иллюстрация: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске начали тестировать новый способ изучения передвижений пассажиров общественного транспорта - это должно помочь более эффективному развитию маршрутной сети.

#НОВОСТИ

Wi-Fi-радары – это приборы, которые отправляют таргетированную рекламу людям, проходящим мимо магазинов, а также анализируют посещения этих магазинов. Специалисты «Красноярскгортранса» адаптировали устройство для того, чтобы лучше прогнозировать потребности пассажиров.

Если на смартфоне включен Wi-Fi, он будет постоянно искать сети для подключения, подавая в радиоэфир специальный сигнал об этом. Wi-Fi детектор, установленный в автобусе, сканирует такие сигналы, запоминает места их появления и  исчезновения – это значит, что пассажир зашел на остановке, а потом вышел.

Детектор каждые 20 секунд передает информацию на сервер. Специальная программа преобразует закодированные данные и отображает их в виде точек на карте города.

По словам заместителя руководителя департамента транспорта Красноярска Виталия Чеусова, тестирование оборудования показало, что в среднем при 600 пассажирах в одном автобусе с Wi-Fi -детектором можно получить данные о поездках около 15% из них.

«Если такой прибор установят в каждом автобусе, то объем нужных данных существенно вырастет, и мы сможем делать более точную аналитику и прогнозы. Поэтому постараемся оснастить Wi-Fi-детектором как минимум по одному автобусу на маршруте», – сказал Чеусов.

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