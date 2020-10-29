Зачем в ГСК «Арбан» разрезали квартиру на части?

Новый формат «экскурсии» в будущую квартиру застройщик запустил в конце августа. Технорум показывает, какие строительные и инженерные решения применяются в жилых комплексах «Арбана».

Если в классическом квартирном шоуруме можно оценить планировку, прикинуть, куда и как расставить мебель, то технорум выглядит как макет квартиры в натуральную величину в разрезе. Из чего состоит стена, как устроены системы отопления и вентиляции, как проложена электропроводка. Застройщик решил показать свои инженерные и конструктивные решения, чтобы облегчить будущим новоселам такой ответственный процесс, как ремонт. Обе выставочные зоны находятся в БЦ «Баланс».

Обычно инициатор покупки — женщина, но она мыслит эмоциями: как обу-строить уют в доме, какие шторы подобрать, какую мебель, как расставить, где повесить картины и так далее. С этой задачей — визуализировать и представить свое идеальное жилье — прекрасно справляется наш квартирный шоурум. Мужчина мыслит фактами. Ему интереснее не форма дивана, а то, насколько надежен дом. Именно для мужчин мы создали технорум, чтобы убедить конкретными инженерными решениями и детально показать, из чего состоит будущая квартира», — рассказывает директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан» Ирина Одинец.

До 2015 года мужчины могли удовлетворить свой интерес экскурсией на стройплощадку. Сейчас такие мероприятия запрещены, так что оценить «начинку» квартиры можно только в варианте технорума.

Здесь представлены все узлы: от входа в квартиру и видеодомофона до санузла. Можно оценить энергоэффективность и экономичность наружной стены дома и качество межкомнатных и межквартирных перегородок из 100-процентного кирпича. В техноруме послойно показана фирменная «белая» отделка — от кирпича до финишной шпатлевки, натяжного потолка и цементной стяжки. Можно увидеть своими глазами, в каком виде застройщик сдает квартиры.

Особенно важно, считают в ГСК «Арбан», показать инженерные системы дома: это поможет будущим хозяевам грамотно сделать ремонт и остаться в добрых отношениях с соседями.

Нередко бывает так, что, делая ремонт «под себя», но не зная, как устроена вентиляция или отопление в доме, где проложены электрокабели, жильцы вмешиваются в работу инженерных систем. В нашем техноруме можно достоверно увидеть всю «начинку», распланировать свой ремонт так, чтобы избавить себя от лишних рисков и проблем», — говорит Ирина Одинец.

Одна из главных фишек технорума — это послойный макет чернового пола с горизонтальной разводкой отопления. Такое решение убивает сразу нескольких зайцев: в квартире нет вертикальных труб отопления, что позволяет быть более свободным в дизайнерских решениях. Кроме того, такое расположение коммуникаций снижает уровень шума в доме, ведь звук идет сверху вниз по трубам через перекрытия.

Здесь же каждый может ответить на вопрос, тепло ли в квартирах от «Арбана», ведь там широко используется витражное остекление — от пола до потолка. В техноруме представлены все виды остекления, которые применяются в жилых комплексах компании: традиционное окно с широким подоконником (650 мм), французское окно с остеклением в пол, холодный витражный балкон и теплый витражный эркер. Чтобы избежать потерь тепла, компания использует окна с усиленным профилем и стекло с особым напылением — и то, и другое делает оконные конструкции более устойчивыми к ветровым нагрузкам и скачкам температуры, а также удерживает тепло в помещении. Можно посмотреть, какие стеклопакеты применяются для разных вариантов окон и балконов, сравнить их и убедиться в идентичности выставочных образцов и реальных квартир.

Нам нечего скрывать — мы гордимся качеством квартир и домов, которые строим», — говорит Ирина Одинец.

Специалисты «Арбана» отмечают, что женщины тоже стали заглядывать в помещения технорума. Во-первых, из чистого любопытства. Во-вторых, благодаря этой экспозиции гораздо проще объяснить дизайнеру и прорабу, что необходимо учесть в создании интерьера и при проведении работ.