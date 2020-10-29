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В красноярском центре «Мой бизнес» предпринимателям помогут составить бизнес-план

В красноярском центре «Мой бизнес» предпринимателям помогут составить бизнес-план
Иллюстрация: АРБ

Эксперты центра «Мой бизнес» предлагают помощь в разработке индивидуального бизнес-плана компании, учитывающего специфику деятельности предприятия и ситуацию на рынке.

Услуга оказывается на безвозмездной основе в рамках национального проекта «Поддержка малого и среднего бизнеса и индивидуальной предпринимательской инициативы».

Бизнес-план составляется индивидуально, с учётом сферы деятельности, специфики, потребностей каждой конкретной компании. Готовый бизнес-план будет содержать анализ положения компании/продукта на рынке; план производства; маркетинговый план; финансовый план; оценку эффективности производства и анализ рисков.

Подать заявку  можно по адресу: 660041, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 2, а также на адрес электронной почты kurs@agpb24.ru. Дополнительная информация по телефону 8 (391) 205-48-32.

 

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