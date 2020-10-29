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Благодаря Ростелекому в удаленных районах края впервые появилась сотовая связь

Благодаря Ростелекому в удаленных районах края впервые появилась сотовая связь
Иллюстрация: Ростелеком

Компания «Ростелеком» построила базовые станции сотовой связи в поселке Александро-Ерша Дзержинского района, в селе Таяты Каратузского района и селе Салба Краснотуранского района Красноярского края.

Суммарно в поселках проживает 1 250 человек. Работы выполнены в рамках государственных контрактов, заключенных с муниципалитетами по итогам открытых конкурсов на электронной площадке.

«Благодаря строительству базовых станций стандарта 4G от «Ростелекома» у селян впервые появилась возможность пользоваться сотовыми телефонами и мобильным интернетом. Сложно представить, что до недавнего времени основным средством связи в этих удаленных поселках был уличный таксофон, который для горожан уже давно стал раритетом. Для нас, как для оператора связи, не имеет значения, где живет наш абонент — в глубинке или мегаполисе. Если есть возможность построить телекоммуникации и обеспечить жителей услугами связи, мы это делаем», — отметил Евгений Петров, директор красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Установка объектов связи осуществляется в рамках краевой государственной программы «Развитие информационного общества», благодаря которой в регионе в течение трех лет (2018-2020) создаются условия для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах.

«Краевая государственная программа направлена на устранение цифрового неравенства. Благодаря поддержке краевого бюджета и эффективному взаимодействию бизнеса и власти у сельских жителей появилась столь необходимая сотовая связь с доступом в сеть интернет. Теперь жители небольших сел и деревень могут созваниваться с родными, переписываться в мессенджерах, вызывать службы экстренного реагирования, пользоваться электронными госуслугами. Сейчас в муниципальных образованиях края продолжается строительство базовых станций. Все объекты будут сданы в срок», — сказал министр цифрового развития края Николай Распопин.

До конца 2020 года красноярский филиал компании «Ростелеком» запустит сети сотовой связи еще в 8 населенных пунктах региона. В зону покрытия войдут село Грузенка Балахтинского района, село Новая Сыда Краснотуранского района, деревня Гуляевка Курагинского района, поселки Жержул и Большой Унгут Манского района, село Курай Дзержинского района, деревня Николаевка Краснотуранского района, село Новополтавка Ермаковского района Красноярского края.

 

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