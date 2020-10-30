«Ростелеком» в 10 раз увеличил пропускную способность сети для жителей Шарыпово

Компания «Ростелеком» завершила модернизацию сетей связи в Шарыповском районе. В результате удалось расширить пропускную способность сети с 1 до 10 Гбит/с

В большинстве микрорайонов города Шарыпово, в поселке Горячегорск, а также в селах Холмогорское, Парная, Гляден и Малое озеро пропускная способность сети увеличилась в 10 раз.

Специалисты компании заменили оптические модули для приема и передачи сигналов на более мощные, установили современное оборудование агрегации, которое позволяет равномерно распределять нагрузку внутри сети. Для каждого канала связи организовали резервную линию по технологии Optical Line Protection (оборудование защиты оптической линии). Устройство постоянно мониторит уровень мощности поступающих сигналов. При необходимости оперативно перенаправляет трафик на резервный канал.

В результате выполненных работ жители Шарыповского района получили устойчивый интернет даже в пиковые вечерние часы, а компания — возможность подключить больше новых абонентов и предоставить им расширенный перечень услуг и сервисов, в том числе игровые тарифные планы, требующие скорости более 200 Мбит/с. Переключение домохозяйств к новому оборудованию было организовано в ночное время, чтобы не доставлять неудобств клиентам.

Максимальные нагрузки на сеть мы наблюдали с 18 до 23 часов. Вечером, после работы, жители переключались с мобильного интернета на проводной, включали игровые приставки, телевизоры. Видео просматривалось или скачивалось одновременно на нескольких гаджетах. В этот период канальная емкость на Шарыповском участке была максимальная заполнена и сеть начинала “зависать”. Поэтому единственно верным решением было полностью обновить оборудование. Аналогичные работы по модернизации сети сейчас ведутся в Красноярске, Абакане Балахте, Назарове, Канске и Уяре», — отметил Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».