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Имущество Анатолия Быкова арестовано

Имущество Анатолия Быкова арестовано
Иллюстрация: bezformata.com

Октябрьский районный суд арестовал имущество Анатолия Быкова, информацию подтвердили в Красноярском краевом суде.

#НОВОСТИ

С ходатайством о наложении ареста на собственность бизнесмена вышли следователи, которые возбудили отношении уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере путем непредставления налоговой декларации или включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений (ч. 2 ст. 198 УК РФ).

Суд наложил арест на 7 объектов, кадастровая стоимость которых превышает 81 млн рублей. В числе арестованных объектов недвижимое имущество и земельные участки, — уточнили в следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

 

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