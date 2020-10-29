Имущество Анатолия Быкова арестовано

Октябрьский районный суд арестовал имущество Анатолия Быкова, информацию подтвердили в Красноярском краевом суде.

С ходатайством о наложении ареста на собственность бизнесмена вышли следователи, которые возбудили отношении уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере путем непредставления налоговой декларации или включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений (ч. 2 ст. 198 УК РФ).

Суд наложил арест на 7 объектов, кадастровая стоимость которых превышает 81 млн рублей. В числе арестованных объектов недвижимое имущество и земельные участки, — уточнили в следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.