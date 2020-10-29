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Стало известно, как будет выглядеть ледовый городок на Татышеве

Стало известно, как будет выглядеть ледовый городок на Татышеве
Иллюстрация: #Новыйгод@krasnoyarskrf

На сайте администрации Красноярска рассказали о том, каким будет ледовый городок в этом году на острове Татышев. В этом году жители города смогут увидеть Красноярск в миниатюре.

#НОВОСТИ

Открытие главной елки города планируется на 25 декабря. Будет представлено 13 ледовых композиций, включая лабиринты и 10 горок высотой до 3 метров. Все фигуры будут подсвечены иллюминацией.

Центральной композицией городка станет «Красноярск в миниатюре», где все популярные места Красноярска предстанут в ледовом исполнении. Это и проспект Мира, и часовня Параскевы Пятницы, и Коммунальный и Виноградовский мосты, река Енисей, Красноярские Столбы, а также здание администрации города и Триумфальная арка.

История и сказка соединятся в игровых лабиринтах, горках и фотолокациях. Так, образ Андрея Дубенского жители узнают в композиции «Воевода и Лев», а фигура с тремя головами и тремя спусками напомнит известного героя сказок «Змея Горыныча».

По традиции в центре городка поставят елку с ледовым ограждением и подсветкой вокруг.

 

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