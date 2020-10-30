В Северо-Енисейском районе отремонтируют участок дороги за 450 миллионов рублей

В Красноярском крае началась реконструкция дороги Епишино – Северо-Енисейский. Это единственная магистраль, соединяющая Красноярск с территориями Северо-Енисейского района.

На участке дороги с 157 по 168 километр проведут спрямление профиля, усилят дорожное покрытие переходного типа, сделают кюветы, водопропускную систему, установят дорожные знаки и металлические барьеры.

Как рассказал руководитель КГКУ «КрУДор» Андрей Журавлев, после реконструкции увеличится пропускная способность и безопасность движения, а также повысится срок службы покрытия дороги.

До конца декабря дорожники подготовят объект: расчистят полосы отвода дороги от растительности, уложат часть водопропускных труб, на локальных участках проведут отсыпку земляного полотна. Основной объем работ запланирован на 2021 год, на ремонт потратят почти 450 миллионов рублей.

Дорога Епишино — Северо-Енисейский занимает около 300 километров и является стратегически важной для края, по ней перевозят стройматериалы, лес и золотую руду.