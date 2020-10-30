«Красный Яр» и «Батон» получили благодарность президента России
Сеть магазинов награждена памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и грамотой президента за поддержку волонтерского движения.
В апреле 2020 года, после объявления в стране режима самоизоляции, в 17 магазинах сети были установлены «Тележки добра» и организован активный сбор продуктов питания для нуждающихся граждан.
Как уточняют в пресс-службе сети, «Тележка добра»собрала порядка двух тонн продуктов долговременного хранения, эти наборы были передана 500 семьям. В акции участвовали как покупатели, так и сами сотрудники гастрономов.
Пандемия стала вызовом для каждого. Мы как компания, которая непрерывно и очень тесно взаимодействует с населением, сразу включились во все общественные процессы. Поддерживали и будем дальше оказывать поддержку врачам и больницам. Сотрудничаем с краевыми благотворительными фондами, не забываем про ветеранов Великой Отечественной Войны», - говорит генеральный директор ГК «Красный Яр» Анжела Рябова.