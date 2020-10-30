Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.10
78,86
92,60
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Красный Яр» и «Батон» получили благодарность президента России

«Красный Яр» и «Батон» получили благодарность президента России
Иллюстрация: ГК "Красный Яр"

Сеть магазинов награждена памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и грамотой президента за поддержку волонтерского движения.

#НОВОСТИ

В апреле 2020 года, после объявления в стране режима самоизоляции, в 17 магазинах сети были установлены «Тележки добра» и организован активный сбор продуктов питания для нуждающихся граждан.

Как уточняют в пресс-службе сети, «Тележка добра»собрала порядка двух тонн продуктов долговременного хранения, эти наборы были передана 500 семьям. В акции участвовали как покупатели, так и сами сотрудники гастрономов.

Пандемия стала вызовом для каждого. Мы как компания, которая непрерывно и очень тесно взаимодействует с населением, сразу включились во все общественные процессы. Поддерживали и будем дальше оказывать поддержку врачам и больницам. Сотрудничаем с краевыми благотворительными фондами, не забываем про ветеранов Великой Отечественной Войны», - говорит генеральный директор ГК «Красный Яр» Анжела Рябова.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Анатолия Быкова обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 77 млн рублейАнатолия Быкова обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 77 млн рублей
  • Масс-адопшн: Роспотребнадзор ввел тотальный масочный режимМасс-адопшн: Роспотребнадзор ввел тотальный масочный режим
  • Иван Панов: Я продаю, даже когда покупаюИван Панов: Я продаю, даже когда покупаю
  • Депутаты горсовета предложили возить врачей на машинах чиновниковДепутаты горсовета предложили возить врачей на машинах чиновников
  • Красноярская компания стала резидентом «Сколково»Красноярская компания стала резидентом «Сколково»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.