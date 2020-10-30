Красноярские артисты выступят в шоу «Большой балет» на телеканале «Культура»

Сезон с участием ведущих солистов Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского Марчелло Пелиццони и Анной Федосовой стартует 4 ноября.

Съемки проекта проходили на «Мосфильме» в июле. Солисты театра покажут семь разноплановых номеров в классической и современной хореографии.

Чтобы достойно выступить в шоу, артисты готовились всю весну и лето – и очно занимались с хореографами, и онлайн. В работе им помогали Сергей Бобров (Красноярск), Александр Куимов (Красноярск), Олеся Алдонина (Красноярск), Демид Зыков (Красноярск), Вера Суровцева (Красноярск), Денис Медведев (Москва), Франческа Фрассинелли (Италия).

В программе красноярских танцовщиков пять парных номеров: «Пробуждение» Сергея Рахманинова в постановке Сергея Боброва, «Наперекрещенки» (хореография Олеси Алдониной и Демида Зыкова), «Красный мак» (хореография Владимира Васильева), «Эсмеральда» (хореография Мариуса Петипа), «Аве Мария» (хореограф Франческа Фрассинелли). Также сольные номера: «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» (хореография Сергея Боброва) и «Героический этюд» - хореографическая миниатюра Леонида Якобсона.

Первая серия проекта выйдет на телеканале «Культура» 4 ноября в 17.30.

В нынешний сезон шоу-конкурса «Большой балет» отобраны пары из восьми театров России. Красноярские артисты уже становились участниками уникального балетного конкурса: в 2016 году Юрий Кудрявцев и Екатерина Булгутова, в 2018 году - Георгий Болсуновский и Елена Свинко.