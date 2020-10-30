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Красноярских предпринимателей зовут в международный конкурс

Красноярских предпринимателей зовут в международный конкурс
Иллюстрация: facebook.com/EO.GSEA

Итоги российского этапа подведут в декабре. Общий призовой фонд составит около 3 млн рублей. Победитель представит страну в финале и получит возможность выиграть 100 000 долларов.

#НОВОСТИ
Открыт прием заявок на Международный конкурс молодых предпринимателей GSEA Russia 2020-2021. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.
 
Российский этап конкурса пройдет в период с 26 октября по 10 декабря 2020 года полностью в дистанционном формате. Принять в нем участие могут предприниматели не старше 35 лет, говорящие на русском языке, чей бизнес не младше полугода. Для участия в номинации «Лучший студент-предприниматель» участник должен быть студентом моложе 30 лет. 
 
Подать заявку можно до 25 ноября.
 
Суммарный призовой фонд российского этапа конкурса составит около 3 млн рублей. Победитель представит Россию на международном финале конкурса и получит шанс выиграть $100 000.
 
Помимо этого, финалисты российского этапа получат доступ к ресурсам и производственным мощностям спонсоров GSEA: компаний «Эфко», Holodilnik.ru, Free TON, «ЭР-Телеком», ERA Capital, «Ависта Модуль Инжиниринг», ADG Group, Inventive Retail Group, а также международных бизнес-сообществ EO и YPO.
 
Победителей будет определять жюри, в составе которого представители корпораций и инвесторов — признанные бизнес-лидеры и эксперты, среди которых Дмитрий Гришин (mail.ru), Сергей Солонин (Qiwi), Дмитрий Волков (Social Discovery Ventures), Алексей Марей (IDF Eurasia) и многие другие.
 
Заявки на участие принимаются на сайте конкурса. Там же можно подробнее ознакомится с правилами отбора.
 
Для справки: GSEA — всемирный конкурс для молодых предпринимателей, который был запущен в 1998 году в Сент-Луисе. Россия присоединилась к нему в 2010 году по инициативе бизнесмена Сергея Выходцева, основателя брендов Invite, «Быстров» и Velle, совместно с Алексеем Комиссаровым, на тот момент — руководителем Департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы. В разное время финалистами GSEA от русскоговорящих стран становились: Денис Кашин (директор «Открытой школы» в г. Перми) Даниил Мишин (Junehomes.com), Вадим Кулубеков («Ависта Модуль»), Иван Константинов (Visual Science), Дмитрий Рубин («АгроДронГрупп») и Илья Елпанов («Ешь Деревенское»).
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