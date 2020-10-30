Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.10
78,86
92,60
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцы поставили друг другу тройку за вождение

Красноярцы поставили друг другу тройку за вождение
Автор фото: Klaus Hausmann. Иллюстрация: pixabay.com

Drom.ru провел опрос, где попросил пользователей сервиса оценить адекватность водителей своего города. По его результатам почти половина красноярцев поставила автовладельцам «трояк».

#НОВОСТИ

В опросе приняли участие более 14 тысяч человек. 47% участников из Красноярского края проголосовало за вариант «Тройка, ситуация оставляет желать лучшего». Вторым по популярности стал ответ «Четверка, неплохо, хотя есть куда расти» – 27%, «двойку» поставили 17%, еще 7% оценили мастерство водителей как «Ад кромешный». «Пятерку» автомобилистам своего города поставили лишь 4% респондентов.

Ответы в среднем по России отличаются незначительно: «пятерка» – 5%, «четверка» – 26%, «тройка» – 44%, «двойка» – 18%, «кол» – 7%. Интересно, что по сравнению с таким же опросом в 2016 году автомобилисты стали водить хуже. Тогда положительные отметки  суммарно набрали 37%, а в 2020 году – 31%.

Аккуратнее всего водители Тюменской области – 10% «отличников». В 2016 году этот титул носили водители Ямала и Камчатки (по 13%). Вариант «Кол! Ад кромешный» наиболее популярен в Якутии и Воронежской области – по 13% в каждом регионе, за ними в антирейтинге следуют Бурятия – 12% и Москва – 10%.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Анатолия Быкова обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 77 млн рублейАнатолия Быкова обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 77 млн рублей
  • Масс-адопшн: Роспотребнадзор ввел тотальный масочный режимМасс-адопшн: Роспотребнадзор ввел тотальный масочный режим
  • Иван Панов: Я продаю, даже когда покупаюИван Панов: Я продаю, даже когда покупаю
  • Депутаты горсовета предложили возить врачей на машинах чиновниковДепутаты горсовета предложили возить врачей на машинах чиновников
  • Красноярская компания стала резидентом «Сколково»Красноярская компания стала резидентом «Сколково»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.