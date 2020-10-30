Красноярцы поставили друг другу тройку за вождение

Drom.ru провел опрос, где попросил пользователей сервиса оценить адекватность водителей своего города. По его результатам почти половина красноярцев поставила автовладельцам «трояк».

В опросе приняли участие более 14 тысяч человек. 47% участников из Красноярского края проголосовало за вариант «Тройка, ситуация оставляет желать лучшего». Вторым по популярности стал ответ «Четверка, неплохо, хотя есть куда расти» – 27%, «двойку» поставили 17%, еще 7% оценили мастерство водителей как «Ад кромешный». «Пятерку» автомобилистам своего города поставили лишь 4% респондентов.

Ответы в среднем по России отличаются незначительно: «пятерка» – 5%, «четверка» – 26%, «тройка» – 44%, «двойка» – 18%, «кол» – 7%. Интересно, что по сравнению с таким же опросом в 2016 году автомобилисты стали водить хуже. Тогда положительные отметки суммарно набрали 37%, а в 2020 году – 31%.

Аккуратнее всего водители Тюменской области – 10% «отличников». В 2016 году этот титул носили водители Ямала и Камчатки (по 13%). Вариант «Кол! Ад кромешный» наиболее популярен в Якутии и Воронежской области – по 13% в каждом регионе, за ними в антирейтинге следуют Бурятия – 12% и Москва – 10%.