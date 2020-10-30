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В Центральном районе бары и рестораны проверили на соблюдение противовирусных мер

В Центральном районе бары и рестораны проверили на соблюдение противовирусных мер
Иллюстрация: huelvared.com

Сотрудники администрации Центрального района, служба городовых и Роспотребнадзор за неделю проверили почти все заведения общепита в историческом центре на соблюдение мер профилактики коронавируса.

#НОВОСТИ

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ходе проверок выяснилось, что во многих ночных заведениях не соблюдаются меры безопасности. Теперь их владельцам грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Из-за пандемии коронавируса правила для ресторанов, кафе и баров стали более жесткими. К общим нормативам о термометрии, соблюдении социальной дистанции, наличии масок, перчаток и антисептиков добавились новые требования. 

Например, посуду нужно обрабатывать дезинфицирующими средствами, нельзя использовать тарелки и чашки со сколами или трещинами.

Кроме того, заведения общепита с 11 вечера до 7 утра могут обслуживать посетителей только навынос или делать доставку заказов. Это ограничение будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.

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