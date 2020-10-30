В Красноярском крае пройдут общественные слушания по реконструкции мусорного полигона

30 октября в Красноярском крае начался первый этап общественных обсуждений проекта реконструкции полигона твердых коммунальных отходов компании «Автоспецбаза».

Полигон находится в Емельяновском районе, сообщили в краевом правительстве. На обсуждение жителям представят техзадание на проведение оценки воздействия полигона на окружающую среду, а также предварительные материалы такой оценки.

Слушания пройдут до 30 декабря, материалы к ним разместят на сайтах «Автоспецбазы» и администрации Емельяновского района.



Реконструкция полигона пройдет в два этапа. В 2021 году специалисты проведут планировку территории под инженерную инфраструктуру. На втором этапе на территории, не занятой отходами, уложат геополотно, построят административно-бытовой корпус и новый пункт весового контроля. Эти работы завершат в 2022 году.



По оценкам экспертов, полигон можно будет использовать еще 12 лет. Реконструкцию проведут за счет средств «Автоспецбазы».

После реконструкции рядом с полигоном начнется строительство мусоросортировочного комплекса. Проектная мощность объекта составляет 350 тысяч тонн.