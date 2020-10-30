Кайдзен с красноярским характером

«Я пошла в гембу», — заявила основатель компании «Про-Ток» Анна Жираткова. Красноярские предприниматели несколько недель следили за управленческим экспериментом в стиле кайдзен.

Нынешний год стал не просто проверкой бизнеса на прочность. Турбулентность, время антропологических швов во времени — шанс глобальной пересборки бизнес-процессов и выхода на новый уровень. Одно «но». Воспользоваться новыми возможностями можно, лишь запустив поток прорывных управленческих решений, позволив себе экспериментировать и творить.

— Сегодня все твердят: коронакризис — время внедрения новых управленческих технологий. Однако это тренд, который шел по нарастающей все последние годы, а в 2020-м достиг точки невозврата. Сегодня невозможно игнорировать передовые управленческие технологии. Это как жить во вчера, — говорит руководитель компании.

Анна Жираткова выбрала лин-технологии и кайдзен. Впрочем, ее увлечение «японским стилем» в организации производства началось раньше.

— Мне близок японский подход не только в организации производственных и бизнес-процессов, но и их мировосприятие и философия жизни в целом. Традиции и открытость всему новому, внимание к деталям и отстраненная созерцательность, порядок и гибкость. Эти вечные ценности легли в основу концепции управления, получившей название «бережливое производство» (от англ. lean production). Она основана на постоянном стремлении предприятия к устранению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя.

Еще одну эффективную технологию — «иди в гембу» — я также позаимствовала из японской управленческой практики — кай-дзен. Японцы считают, что для полноценного понимания ситуации необходимо прийти в гембу — место выполнения рабочего процесса, собрать факты и непосредственно на месте принять решение.

Походы в гембу Анна Жираткова транслирует на своих страницах в соцсетях в виде управленческого челленджа. В прошлом году это было погружение в будни отдела продаж, в этом — производство.

В каждом случае руководитель предприятия искала узкие места, швы, тормозящие производительность. После того как причины были найдены, принимались решения, зафиксированные во внутренних стандартах и инструкциях.

— Такая «уборка» в бизнес процессах должна быть регулярной. Только так можно освободить мозг людей и высвободить энергию. Порядок — залог качества.

Любая технология, в том числе управленческая, внедряется не ради эксперимента и желания попрактиковаться в чем-то новом. Главная цель — пересобраться и стать сильнее, эффективнее, адаптивнее к новым условиям. Что особенно актуально сейчас, когда каждый бизнес и вся экономика в целом живут в условиях внешних вызовов, которые в условиях тотальной неопределенности могут меняться в режиме «калейдоскопа». Организовав и настроив внутренние процессы, «Про-Ток» готов к любым испытаниям в новой реальности. Более того, в компании их воспринимают только как возможности.

— В самом начале пандемии мы решили, что текущий период для нас вызов, а не кризис. Нужно использовать предоставленный шанс по полной. Не выживать, ожидая лучших времен, а двигаться дальше. Получив поддержку от государства в виде реструктуризации процентной ставки по кредиту и кредита на выплату зарплаты, мы посмотрели по сторонам и поняли, что рынок поистине бескраен. Если раньше мы работали с предприятиями энергетики и нефтегазовой отрасли, то сегодня в зону нашего внимания попали сельское хозяйство и лесоперерабатывающий комплекс. Я считаю, что потенциал этих отраслей недооценен. Понятно, что здесь другие механизмы принятия решения, другие требования. Тем интереснее быть гибким и чувствительным к запросу клиента. Ведь опыт у нас огромный: это участие в тендерных процедурах, работа с государственными компаниями в рамках федерального законодательства, с крупными корпорациями, где все построено на регламентах, где многоступенчатые согласования — обычное дело. Пройдя огонь и воду, теперь я знаю, что мы можем практически все. Можем и государственный заказ отработать, и шкаф в Большую Мурту поставить. Вот это и есть гибкость — когда ты можешь работать с любым заказчиком.