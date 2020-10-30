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Красноярскэнергосбыт попросил Сергея Еремина и прокуратуру помочь вернуть долги УК «ЖСК»

Красноярскэнергосбыт попросил Сергея Еремина и прокуратуру помочь вернуть долги УК «ЖСК»
Автор фото: Darko Djurin. Иллюстрация: pixabay.com

В энергосбытовой компании заявляют: по состоянию на 1 октября 2020 года задолженность УК «Жилищные системы Красноярска» за потребленную электроэнергию превышает 165,6 млн рублей.

#НОВОСТИ

С января 2020 года УК «ЖСК» перечислила энергетикам в качестве оплаты чуть больше 128 тысяч рублей, тогда как начисления составили более 73,5 млн рублей. Управляющая компания собирает платежи за электричество с жителей управляемых домов, но в адрес энергосбытовой компании средства не перечисляет, подчеркивают в энергосбыте. Поэтому энергетики вынуждены обратиться в прокуратуру Красноярска и к главе города Сергею Еремину, а также в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Мы надеемся, что надзорные органы, органы власти обратят внимание на сложившуюся ситуацию с УК «ЖСК», которую мы имеем полное право называть экстренной. Эта управляющая организация действует в духе 90-х годов: она игнорирует свои договорные обязательства и убеждена в своей полной безнаказанности. Мы надеемся, что надзорные органы сумеют выяснить, куда уходят деньги жильцов, собранные по счетам за электричество, а также найдут способ повлиять на недобросовестную компанию», - отметил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

В договор энергоснабжения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО УК «ЖСК» включено 2 073 многоквартирных жилых дома. УК обязана оплачивать в адрес энергосбытовой компании расходы по потреблению электроэнергии на общедомовые нужды. Индивидуальное потребление электроэнергии оплачивается жильцами в ПАО «Красноярскэнергосбыт» напрямую.

Действующее законодательство предусматривает, что задолженность УК перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев является одним из оснований для вынесения административного наказания, а при повторном нарушении законодательства – и для лишения управляющей компании лицензии.

 

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