Посторонним заказано: ЗАТО Зеленогорск и Железногорск закрыли въезд

Вслед за ЗАТО Зеленогорск другой город-спутник Красноярска Железногорск приостановил прием заявлений на оформление пропусков для жителей других населенных пунктов.

Оформление пропусков остановят с 5 ноября. Заявки будут принимать в особых случаях — похороны, уход за тяжелобольными, а также в связанных с деятельностью предприятий случаях.

Ранее оформленные пропуска действительны.

Каждый день в закрытых городах края регистрируют рост заражений коронавирусом.

Так, сегодня в Железногорске подтвердились 65 заражений, а в Зеленогорске – 89.

Вчера в Зеленогорске выявили 120 случаев заражения коронавирусом — больше, чем в Красноярске.