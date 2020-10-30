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Ростелеком продает здания в центре Красноярска

Ростелеком продает здания в центре Красноярска
Иллюстрация: auction-house.ru

В Красноярске на продажу вставили офисное здание «Ростелеком» на ул. Карла Маркса вместе с земельным участком, а также дом на Базаихе. Все продается разом за 580 млн рублей.

#НОВОСТИ

Здание «Ростелекома» расположено на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Перенсона. Его площадь составляет 16 тыс. кв м, построено в 1980 году, 8 этажей и 1 подземный.

Исторический центр города, ближайшее окружение представлено преимущественно коммерческими и социальными объектами с включением жилой застройки», — говорится в описании объявления. В лот входит и земельный участок площадью 4001 кв м, занимаемый вышеуказанным зданием.

Второе здание в лоте — одноэтажная постройка 1991 года площадью 94 квадрата, она находится на ул. Базайской в садоводстве «Мраморный карьер».

За весь лот Российский аукционный дом просит 580 млн рублей.

Второй лот — семиэтажное здание в районе торгового комплекса «Квант» по адресу ул. Диктатуры Пролетариата, 31. Оно было построено в 1984 году, площадь помещений 6,3 тыс. кв м. Стоимость лота — 225 млн рублей.

 

 

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