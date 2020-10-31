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В Красноярске обнаружен подпольный «винзавод»

В Красноярске обнаружен подпольный «винзавод»
Иллюстрация: tsargrad.tv

В подпольном производстве нашли 15 тысяч литров контрафактного алкоголя готового к продаже.

#НОВОСТИ

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. Цех размешался в одном из складских помещений Советского района. В помещении находилось все необходимое для подпольного производства: линия по розливу и упаковке, пустые бутылки, крышки, этикетки, пищевые красители. Здесь же хранилась и готовая продукция - 15 тысяч литров.

В отношении подпольного предпринимателя – 33-летнего жителя Красноярска – возбуждено уголовное дело по признакам преступления, содержащимся в части 2 статьи 171.3 УК РФ «Незаконные производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере».

Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 

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