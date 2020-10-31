Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.10
79,33
92,62
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Оформление аварий «уходит в онлайн»

Оформление аварий «уходит в онлайн»
Иллюстрация: digital.ac.gov.ru

С 1 ноября водители России смогут оформлять ДТП в электронном виде. Нововведение вступает в силу во всех регионах страны.

#НОВОСТИ

Теперь автомобильную аварию можно будет зарегистрировать при помощи специального приложения.

То есть при совершении аварии водителям не нужно будет ожидать сотрудников ГИБДД. Оформление ДТП возможно будет провести самим участникам аварии, а для страховой компании нужно будет только предъявить автомобиль, не обращаясь туда с документами. Уточняется, что для оформления электронного извещения о дорожно-транспортном происшествии необходимо соблюдать некоторые условия.

  • У обоих водителей должно быть установлено приложение «Помощник ОСАГО»;
  • Необходима регистрация на портале госуслуг;
  • Оба владельца не должны иметь претензий друг к другу;
  • Не должно быть пострадавших.

Вдобавок, при регистрации аварии в новом формате, предусмотрено два варианта. Речь идет о фоторегистрации происшествия. То есть водители могут и не фиксировать происходящее. Но в таком случае важно понимать, что максимальная выплата будет в пределах 100 тыс. рублей. Если же участники дорожно-транспортного происшествия обеспечат фото, то смогут претендовать на выплаты в пределах 400 тыс. рублей.

Добавим, в пилотном режиме «электронное ДТП» было протестировано Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, МО и в Татарстане.

 

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Имущество Анатолия Быкова арестованоИмущество Анатолия Быкова арестовано
  • Мост «в будущее Енисейской Сибири» могут построить раньше срокаМост «в будущее Енисейской Сибири» могут построить раньше срока
  • Красноярская компания стала резидентом «Сколково»Красноярская компания стала резидентом «Сколково»
  • Анатолию Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству по наймуАнатолию Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству по найму
  • Бутики Франции заинтересовались дизайнерскими очками красноярской компании BrevnoБутики Франции заинтересовались дизайнерскими очками красноярской компании Brevno
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.