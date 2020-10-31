Оформление аварий «уходит в онлайн»

С 1 ноября водители России смогут оформлять ДТП в электронном виде. Нововведение вступает в силу во всех регионах страны.

Теперь автомобильную аварию можно будет зарегистрировать при помощи специального приложения.

То есть при совершении аварии водителям не нужно будет ожидать сотрудников ГИБДД. Оформление ДТП возможно будет провести самим участникам аварии, а для страховой компании нужно будет только предъявить автомобиль, не обращаясь туда с документами. Уточняется, что для оформления электронного извещения о дорожно-транспортном происшествии необходимо соблюдать некоторые условия.

У обоих водителей должно быть установлено приложение «Помощник ОСАГО»;

Необходима регистрация на портале госуслуг;

Оба владельца не должны иметь претензий друг к другу;

Не должно быть пострадавших.

Вдобавок, при регистрации аварии в новом формате, предусмотрено два варианта. Речь идет о фоторегистрации происшествия. То есть водители могут и не фиксировать происходящее. Но в таком случае важно понимать, что максимальная выплата будет в пределах 100 тыс. рублей. Если же участники дорожно-транспортного происшествия обеспечат фото, то смогут претендовать на выплаты в пределах 400 тыс. рублей.

Добавим, в пилотном режиме «электронное ДТП» было протестировано Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, МО и в Татарстане.