Проектировщик красноярского метро подал в суд

Cубподрядчик проектирования метрополитена в Красноярске ООО «Консалтинговый центр «Бизнес-информ-анализ» подал иск к подрядчику АО «КрасноярскТИСИЗ».

Компания «Консалтинговый центр «Бизнес-информ-анализ» подала в арбитражный суд иск к АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». Причина — невыплата всей суммы по договору, заключённому между организациями.

По условиям договора консалтинговый центр должен был получить 431,45 млн рублей за разработку ПСД по первой линии метро. Однако из всей суммы субподрядчику было выплачено только 280 млн рублей. Теперь «Консалтинговый центр «Бизнес-информ-анализ» пытается в судебном порядке взыскать 109 261 940 рублей.

Председатель совета директоров АО «КрасноярскТИСИЗ» объяснил сложности с расчётом тем, что заказчик — КГКУ «Краевое транспортное управление», оплатило тресту только 75 % из 950 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Сейчас проектная документация проходит повторную государственную экспертизу.

В течение 5 рабочих дней судом будет принято решение о принятии иска к производству.