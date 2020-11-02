Экономика края: Битва за финансовую устойчивость
Известно, что основу экономики региона составляют крупные промышленные компании, масштабные инвестпроекты и субъекты ТЭК. Мы спросили, как переживает коронакризис крупный бизнес.
«Инвестпроекты дают региону запас прочности»
К 2023 году налоговые поступления энергетиков в бюджет края вырастут на 20 %
Основные финансовые показатели развития энергетики КК, млрд руб.
«При общем спаде есть растущие отрасли»
председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного cобрания края, председатель Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края:
Инвестиции в рост мощностей и сокращения выбросов — десятки миллиардов
Флагманские проекты КК в сфере металлургии
«Все экологические программы будут реализованы»
По ключевым направлениям в металлургии ожидается рост
Объемы производства основной продукции металлургического сектора в КК — прогноз* до 2023 г.
«Мы научились противостоять кризису»
управляющий директор Красноярского алюминиевого завода:
ТОП-4 инвестпроектов в энергетике Красноярского края
«Ставим задачу выйти на показатели прошлого года»
Вадим Владимиров,
начальник Красноярской железной дороги:
— Несмотря на то что по итогам 9 месяцев объем погрузки Красноярской железной дороги сократился на 8,7 % относительно прошлого года, справедливо говорить, что пандемия не оказала значительного влияния на динамику погрузки. Единственное исключение — сегмент лесных грузов, основные поставки которых приходятся на Китай. Из-за ограничений на перемещение между провинциями грузополучатели не могли получить свой груз и массово отказывались от поставок. Основные же факторы снижения объемов — очень теплая зима и, как результат, существенное снижение перевозки угля, а также сокращение перевозок нефтяных грузов.