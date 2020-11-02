Экономика края: Битва за финансовую устойчивость

Известно, что основу экономики региона составляют крупные промышленные компании, масштабные инвестпроекты и субъекты ТЭК. Мы спросили, как переживает коронакризис крупный бизнес.

«Инвестпроекты дают региону запас прочности»

Евгений Афанасьев,

министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края:

— Этот год был сложным для всех предприятий. Бизнес испытывал трудности как с поставками сырья и комплектующих, так и со сбытом готовой продукции. Это связано с приостановкой деятельности ряда производств и крупных торговых сетей во всем мире. Как следствие — больше всего пострадали предприятия, ориентированные на потребительский рынок, реализующие свою продукцию через крупные торговые сети.

Показатель, характеризующий производство продукции, — это индекс промышленного производства. Последние данные статистики имеются за 8 месяцев текущего года. По ним индекс составил 90,3 % относительно семи месяцев прошлого года.

До пандемии снижение в производстве на 3 % уже вызывало тревогу. Сейчас по отдельным видам мы фиксируем до 30 %.

Между тем в ряде видов деятельности наблюдался рост: производство готовых металлических изделий увеличилось на 9,5 %, производство кокса и нефтепродуктов — на 16,5 %, производство лекарственных средств — на 19,7 %, производство компьютеров и комплектующих — на 16,1 %, производство прочих транспортных средств и оборудования — на 54,1 %.

После снятия всех ограничений в мире начнется восстановление экономики. Уже сейчас мы наблюдаем замедление темпов снижения объемов производства. Только за месяц по ряду видов деятельности — от 15 % до 20 %. Многие промышленные предприятия подтверждают реализацию своих планов, сформированных на текущий год в конце прошлого.

Промышленность Красноярского края имеет достаточно хороший запас прочности, что связано с наличием глобальных инвестиционных проектов. Ежегодно в экономику края инвестируется более 400 млрд рублей. Реализация инвестпроектов формирует устойчивый спрос на выпускаемую продукцию. Тем не менее снижение в промышленности края, конечно, сохранится, но не настолько сильное, как фиксируется в настоящее время.

К 2023 году налоговые поступления энергетиков в бюджет края вырастут на 20 %

Основные финансовые показатели развития энергетики КК, млрд руб.

«При общем спаде есть растущие отрасли»

Владимир Демидов,

председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного cобрания края, председатель Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края: председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного cобрания края, председатель Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края:

— Статистика говорит об общем экономическом спаде. В прошлые годы требовался анализ причин падения промпроизводства, а в текущий период все понимают: экономические проблемы, безусловно, стали следствием ограничительных мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Для многих этот период стал очень сложным. Наибольший спад в промышленности связан с показателями нефтегазового сектора. Что касается обрабатывающей промышленности, здесь максимальные негативные последствия ощутили легкая промышленность и производство компьютеров, электронных изделий. Так, например, на предприятии «КрасноярскТехноСервис», по предварительным подсчетам руководства, доход в этом году снизился более чем в два раза по сравнению с показателями 2019 года. Однако в обрабатывающей отрасли есть примеры, где компании не только не снизили, но и смогли нарастить темпы производства. Например, положительная динамика на предприятии по выпуску полипропиленовых труб и фитингов для инженерных систем «Шеф-полимер», на предприятии лифтовой отрасли «Еонесси» и так далее. В период применения превентивных мер по нераспространению вируса в разы увеличили объемы выпуска продукции отрасли жизнеобеспечения (производство продуктов питания, медицинского оборудования, товаров бытовой химии и медицинского назначения, спецодежды и средств гигиены).

Учитывая, что никто с точностью не знает, как будет развиваться сценарий распространения COVID-19, сложно делать долгосрочные прогнозы. Все предприятия работают, чтобы сохранить промышленное производство в регионе, актуализируют стратегии развития с учетом кризисных периодов.

Инвестиции в рост мощностей и сокращения выбросов — десятки миллиардов

Флагманские проекты КК в сфере металлургии

«Все экологические программы будут реализованы»

Владимир Потанин,

президент компании «Норникель»:

— Первая половина этого года стала весьма сложной для нашей компании. Эпидемия коронавируса оказала существенное негативное воздействие на мировую экономику, когда все крупнейшие регионы — потребители нашей продукции показали беспрецедентное снижение деловой активности. Хотя сейчас, согласно консенсус-прогнозам аналитиков, ожидается быстрое восстановление экономического роста, мы сохраняем осторожность касательно перспектив восстановления спроса на нашу продукцию, по крайней мере, до конца этого года.

Эпидемия коронавируса также создала новые вызовы не только для нашей операционной модели, наших сотрудников и членов их семей, но и для более широкого круга стейкхолдеров в регионах присутствия компании. Благодаря своевременной поддержке, оказанной местным властям и системе здравоохранения, малому и среднему бизнесу, незащищенным группам населения,

а также предпринятым мерам на наших предприятиях, нам удалось пройти пик эпидемии без какого-либо существенного влияния на производство. Мы намерены и дальше оказывать всю необходимую поддержку регионам присутствия компании в борьбе с коронавирусом.

Хотим подтвердить нашу стратегию в области улучшения экологии и снижения воздействия на окружающую среду. Несмотря на сложности с мобилизацией строительной рабочей силы в Норильске, а также новыми рисками в части поставок импортного оборудования из-за эпидемии коронавируса, в первом полугодии мы перешли к активной фазе строительства стратегических проектов: «Серной программы» и расширения Талнахской обогатительной фабрики. Мы подтверждаем наши стратегические цели по сокращению выбросов диоксида серы в Норильске на 90 % к 2025 году.

В первом полугодии, в основном благодаря росту цен на палладий и родий, выручка выросла на 7 % — до 6,7 млрд долларов США. При этом, главным образом в результате создания резерва под возмещение экологического ущерба, показатель EBITDA снизился в два раза — до 1,8 млрд долларов, рентабельность EBITDA упала до 27 %, а чистая прибыль снизилась до 45 млн долларов. Свободный денежный поток, который не учитывает резервы, вырос на 21 % — до 2,7 млрд долларов США. Уровень долговой нагрузки остался на низком уровне, при этом соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 1,2-х. В условиях высокой неопределенности на внешних рынках компания увеличила подушку ликвидности, выбрав существенные средства из лимитов доступных кредитных линий. Целенаправленная работа по рефинансированию долгового портфеля продолжилась, что позволило снизить среднюю стоимость обслуживания долга, несмотря на общий рост долгового портфеля. Поддержание финансовой устойчивости компании остается в списке наших стратегических приоритетов.

По ключевым направлениям в металлургии ожидается рост

Объемы производства основной продукции металлургического сектора в КК — прогноз* до 2023 г.

«Мы научились противостоять кризису»

Евгений Курьянов,

управляющий директор Красноярского алюминиевого завода: управляющий директор Красноярского алюминиевого завода: — По итогам первого полугодия 2020 года КрАЗ выпустил 509 тыс. тонн алюминия, что соответствует уровню первого полугодия 2019 года. Завод на протяжении многих лет стабильно выпускает 1 млн тонн металла в год. Пандемия несколько изменила долю продукции с добавленной стоимостью в общем объеме производства. Это произошло в силу того, что в начале пандемии зарубежные потребители были вынуждены приостанавливать либо корректировать работу своих предприятий. Сейчас мы наблюдаем за медленным восстановлением отрасли в мире. И уже можно сказать, что РУСАЛ показал свою способность эффективно противостоять кризису — это результат работы, начавшейся задолго до COVID-19. Прочные связи с потребителями, работа над качеством, инвестиции в экологичные технологии, многолетний фокус на устойчивое развитие — эти ценности помогают нам пережить трудные времена. Проблемы, вызванные пандемией, не единственные, с которыми человечеству пришлось столкнуться. Растущие требования к охране окружающей среды и климатические изменения постоянно требуют соответствующих ответных мер и от бизнеса. Необходимость в сокращении выбросов будет приоритетной задачей и по окончании пандемии. В этом году, несмотря на действующие ограничения, мы завершили перевод КрАЗа на технологию «ЭкоСодерберг», включенную в справочник наилучших доступных технологий. Активно работаем над сокращением выбросов бензапирена, переходим на сырье со сниженным содержанием полиароматических углеводородов — экологичный пек. Все эти вопросы остаются в приоритете. ТОП-4 инвестпроектов в энергетике Красноярского края «Ставим задачу выйти на показатели прошлого года»

Вадим Владимиров,

начальник Красноярской железной дороги:

— Несмотря на то что по итогам 9 месяцев объем погрузки Красноярской железной дороги сократился на 8,7 % относительно прошлого года, справедливо говорить, что пандемия не оказала значительного влияния на динамику погрузки. Единственное исключение — сегмент лесных грузов, основные поставки которых приходятся на Китай. Из-за ограничений на перемещение между провинциями грузополучатели не могли получить свой груз и массово отказывались от поставок. Основные же факторы снижения объемов — очень теплая зима и, как результат, существенное снижение перевозки угля, а также сокращение перевозок нефтяных грузов.

Однако фиксируем и положительную динамику по сегментам. Контейнерные перевозки за счет таких драйверов, как отгрузки цветных металлов, пиломатериалов и пеллет приросли на 15 %, зерно — почти на 22 %, цветная руда — плюс 8,6 %. Ставим перед собой задачу в первую очередь за счет именно контейнерных перевозок до конца года выйти, как минимум, на показатели прошлого года. Один из ключевых маркеров 2020-го в работе КрасЖД — существенное увеличение объемов социальных грузов: в марте по сравнению с февралем они выросли на 57 %. Только товаров медицинского назначения с апреля по июнь включительно было доставлено более 2 тыс. тонн. Объемы поставок по некоторым видам продовольствия выросли от 20 % до 80 % по сравнению с «докоронавирусным» периодом.

Важно и то, что в непростом текущем моменте КрасЖД сохранила свои инвестиционные планы. Продолжаем развивать железнодорожную линию Междуреченск — Тайшет, одним из крупнейших объектов которой является Козинский виадук. В рамках проекта «Городская электричка» в Красноярске ведется строительство пассажирских платформ на нескольких остановочных пунктах. Общий объем вложений в эти и другие проекты в 2020 году — 39,1 млрд рублей.

Ежегодные инвестиции в машиностроение края — порядка 8 млрд руб.

Основные финансовые показатели развития машиностроительной отрасли КК, млрд руб.

«Начали масштабное обновление тепловых сетей»

Александр Шлегель, директор Красноярского филиала СГК:

— Конечно, общемировой финансовый кризис не обошел стороной энергетическую отрасль, и здесь более всего беспокоит неопределенность перспектив. Ведь у любой, даже самой устойчивой системы есть свой предел прочности. И сейчас всем имеет смысл рационально подходить к имеющимся ресурсам и вкладывать их в первую очередь в повышение надежности: сохранить объемы ремонтных и инвестиционных программ, сдержать рост износа оборудования электростанций, тепловых и электрических сетей.

Сибирская генерирующая компания в этом году выполняет ремонтную и инвестиционную программу в полном объеме, без сокращений, но не без сложностей. В этом году в Красноярске мы начали выполнять большой план по обновлению тепловых сетей, рассчитанный до 2030 года, вложения за 10 лет составят 15 млрд рублей. При этом основной источник средств на ремонтную программу — это тариф на тепло и горячую воду, и снижение платежной дисциплины ставит под удар выполнение производственных планов. Общий объем задолженности потребителей СГК в Красноярском крае превышает 6 млрд рублей. И это одна из основных проблем. Еще одной проблемой этого года стала острая нехватка рабочих рук в наших подрядных организациях. Для некоторых видов работ — например, для восстановления благоустройства после ремонта, они традиционно привлекали приезжих из ближнего зарубежья, но в этом году из-за закрытых границ не смогли этого сделать. Были и задержки по поставкам металлопроката и железобетонных изделий.

На угольную генерацию помимо общемирового кризиса в этом году повлияли природные условия. Выработка электрической энергии предприятиями СГК в Красноярском крае за первые 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 21 %. Отпуск тепловой энергии за тот же срок оказался ниже прошлогоднего на 11 %. По электроэнергии в этом году станции СГК были разгружены, основную нагрузку несли гидроэлектростанции — такая возможность появилась благодаря высокой водности рек ангаро-енисейского бассейна. Тепловая энергия была востребована меньше, чем в прошлом году, благодаря аномально ранней весне и теплой осени. Например, отопительный сезон в Красноярске в этом году стартовал на 10 дней позже, чем в прошлом.

Тем не менее работы на тепловых электростанциях идут в графике. В том числе мы продолжаем экологическую модернизацию Красноярской ТЭЦ-1: построили и вводим в эксплуатацию новую дымовую трубу высотой 275 метров, завершаем монтаж первого электрофильтра. Эта программа рассчитана до 2024 года, после ее завершения все котлы ТЭЦ будут оснащены электрофильтрами, что позволит сократить общий объем выбросов станции на 25 %. Эти мероприятия входят в программу «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Также по этому плану СГК реализует программу замещения неэффективных котельных в Красноярске.

Ежегодная выручка металлургических предприятий края — более триллиона рублей

Объемы добычи нефти в крае вырастут, а угля — сократятся

Развитие добычи и переработки топливно-энергетических полезных ископаемых в КК

Подготовили Евгений Волошинский

и Наталья Повольнова