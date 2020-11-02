Красноярского студента признали лучшим инженерным дизайнером России

В Екатеринбурге подвели итоги VII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020.

В номинации «Инженерный дизайн CAD» первое место занял студент института машиноведения и мехатроники СибГУ им. М.Ф. Решетнева Павел Асеев, сообщили в пресс-службе вуза.

По этой компетенции соревновались 15 конкурсантов из разных регионов. Соревновательная площадка была организована на базе ФГУП „Горно-химический комбинат“ в г Железногорске», — рассказали в вузе.

Также там пояснили, что для Асеева — это не первая подобная победа. В 2019 году он уже входил в тройку победителей национального чемпионата «WorldSkills RUSSIA» в компетенции «Инженерный дизайн CAD». В 2020 году на чемпионате молодых специалистов Госкорпорации «Росатом» — Atomskill-2020 он занял первое место в компетенции «Инженер-конструктор». В результате Асеева пригласили работать инженером-конструктором на ГХК.

Для справки:

В WorldSkills Hi-Tech 2020 участвовало более 300 профессионалов из России, а также иностранные участники из Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Филиппин и Эквадора боролись за призовые места в 24 компетенциях. Впервые он проходил в дистанционно-очном формате: конкурсанты выполняли задания, находясь в своих организациях, а процесс фиксировался на видео. Фонд развития промышленности учредил денежную премию для победителей и их наставников по 1 млн руб.