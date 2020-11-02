Два норильских управленца вошли в «Топ-1000 российских менеджеров»

Рейтинг и премия созданы в 2001 году Ассоциацией менеджеров России и издательским домом «Коммерсантъ», он подводит итоги работы за год и выявляет лучших управленцев России.

Премия присваивается лучшим руководителям за высокие профессиональные достижения и вклад в развитие своей компании, отрасли и за плодотворную деятельность, направленную на усиление российской экономики и укрепление репутации отечественного бизнеса на международной арене.

Церемония награждения состоялась 29 октября Вв МИА «Россия сегодня».

В этом году премия была вручена в 12 функциональных и 3 специальных номинациях. Сразу два представителя «Норникеля» стали ее лауреатами.

Лучшим директором по отношениям с органами власти признан статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Дмитрий Пристансков.

В мире есть очень много разных премий, но получать награду из рук профессионального сообщества и быть оцененным экспертами в этой сфере особенно ценно. Спасибо большое всем! Я горд, что имею отношение к менеджерскому сообществу и, конечно, к компании «Норникель», — сказал во время церемонии награждения Дмитрий Пристансков.

Лучшим директором по логистике и цепям доставок стал директор департамента логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов.

Я хочу поблагодарить уважаемое жюри, а также свою компанию, которая дает возможность реализоваться в полной мере: логистика в регионах нашего присутствия требует непростых решений», — сказал Равиль Насыбуллов.

В различные годы лауреатами премии в области управления «Топ-1000 российских менеджеров» становились и другие представители «Норникеля»: руководитель блока сбыта, коммерции и логистики Сергей Батехин, вице-президент Владимир Жуков, старший вице-президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова, первый вице-президент — руководитель блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов Марианна Захарова и старший вице-президент — финансовый директор Сергей Малышев.