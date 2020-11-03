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Таки да, дождались: сибирякам выдают кредиты на любые цели всего под 10% годовых

Таки да, дождались: сибирякам выдают кредиты на любые цели всего под 10% годовых
Иллюстрация: Левобережный

Успейте воспользоваться уникальной возможностью и получить потребительский кредит в Банке «Левобережный» по ставке 10% годовых на весь срок кредитования.

Деньги можно использовать на все, о чем мечтаете и что давно хотите купить.

Под 10% годовых выдается до 300 тысяч рублей на срок до 5 лет. Для оформления вам нужно предъявить только паспорт и СНИЛС*.

Чтобы быстрее получить кредит, оставьте заявку на официальном сайте, в интернет-банке или мобильном приложении BL-online прямо сейчас. Заявку в режиме онлайн можно подать с 2 ноября до 31 декабря 2020 г. Также заявки принимаются в любом офисе Банка «Левобережный» в Новосибирской, Кемеровской, Томской области, Красноярском и Алтайском крае с 2 ноября до 1 декабря 2020 г.

Возьмите кредит на непредвиденные расходы, необходимые или долгожданные покупки, оплату обучения или лечения. Вопросы можно задать в единой справочной службе Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

 

* Документы, подтверждающие доход и трудоустройство заемщика, не требуются, но банк вправе их запросить.

 
Для получения кредита необходима постоянная или временная регистрация и фактическое проживание в регионах присутствия банка не менее трех полных календарных месяцев. Данное условие не распространяется на участников зарплатных проектов банка. Окончание срока действия кредитного договора не должно превышать окончания срока действия временной регистрации. Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru.
 

 

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

 

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