Как красноярцам попасть в лучшие швейцарские университеты?

В Красноярске 21 ноября состоится презентация швейцарских университетов Les Roches и Glion. Консультацию проведет представитель приемной комиссии учебных заведений.

Швейцария удерживает лидирующие позиции в мире по подготовке кадров в индустрии гостеприимства и славится университетами гостиничного и ресторанного бизнеса, а также бизнес-менеджмента. Les Roches и Glion, входящие в тройку лучших университетов мира в сфере гостеприимства, готовят управленцев, способных реализовать себя в любой системе координат и построить успешную международную карьеру.

Огромным плюсом обучения является наличие нескольких оплачиваемых стажировок продолжительностью до полугода. Зарекомендовав себя во время стажировки, студент имеет шанс заложить прочный фундамент своей будущей карьеры уже во время обучения.

Кроме того, эти университеты идеальны для тех, кто пока не знает, кем хочет стать. Есть ряд специализаций, которые студенты выбирают ближе к окончанию обучения: брэнд менеджмент, event-индустрия, управление активами и финансами в отельном бизнесе. Кем можно работать, закончив данный университет? Спектр для карьеры в сфере гостеприимства широк: от управления роскошными отелями и ресторанами до работы в сфере маркетинга, банковского дела и финансов, фэшн- и event-индустрии.

Востребованность выпускников Les Roches и Glion подтверждается статистикой: 98% учащихся получает предложение о работе еще до окончания обучения, а 86% выпускников переходят на позиции управленцев в течение 5 лет после окончания вуза. Ежегодно 250 компаний обращаются в университеты для подбора персонала из числа выпускников.

Не упустите шанс построить карьеру в одной из 4000 партнерских компаний университетов, среди которых такие корпорации, как The Ritz Carlton, Mandarin Oriental, Apple, банк J.P. Morgan, компания Bloomberg, производители швейцарских часов класса «люкс» Jaeger-LeCoultre, Louis Vuitton и многие другие мировые лидеры индустрии.

У семей, заинтересованных в одном из самых престижных высших образований в мире, есть возможность пообщаться с представителем приемной комиссии университетов Антоном Котовым и понять, как быть, если ребенок не знает, какую профессию он хочет выбрать в будущем.

Предварительная запись

на индивидуальные встречи обязательна!

Количество мест ограничено. Тел. 232-09-09.