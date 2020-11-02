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Красноярский край останется лидером по добыче нефти в Сибири

Красноярский край останется лидером по добыче нефти в Сибири
Автор фото: drpepperscott230 . Иллюстрация: pixabay.com

По итогам 2020 года объем добычи нефти и газового конденсата в регионе составить около 22 млн тонн, таким образом край останется лидером по добыче в Сибирском федеральном округе.

#НОВОСТИ

Как сообщил ТАСС координатор Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в СФО Виктор Зубарев, регион также сохранит свои позиции в топ-5 по объему нефтедобычи.

Зубарев отметил, что на нефтегазовую отрасль края существенное влияние оказывает ситуация и внутри страны, и на внешних рынках. В частности, медленное восстановление уровня потребления нефти. Так, в третьем квартале 2020 года к докризисным показателям вернулся только Китай (из крупных игроков).

Напомним, Красноярский край вошел в перечень «нефтяных провинций» России в 2009 году, с началом промышленной эксплуатации Ванкорского нефтегазового месторождения.

 

 

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