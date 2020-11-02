Василия Моргуна уволили с поста руководителя краевого центра стандартизации и метрологии

Такое решение прял глава Росстандарта. Стали ли причиной этого прошедшие недавно обыски в доме Моргуна и последовавший за ними скандал, пока не известно.

Директора федерального бюджетного учреждения «Центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае» Василия Моргуна уволил с занимаемого поста. Об этом сообщило агентство « Запад24 », со ссылкой на приказ руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, подписанный 30 октября 2020 года.

Как следует из текста документа, решение об увольнении было принято в Москве. Причина же этого не называется. Ни с краевым ЦСМ, ни с Моргуном связаться не удалось. В пресс-службе же Росстандарта ситуацию пообещали прокомментировать позже.

Однако известно, что, как сообщил телеграм-канал «Красноярск № 1», 27 октября 2020 года в дом к Моргуну с обыском нагрянули правоохранительные органы. А некоторое время спустя канал «Борус» опубликовал письмо якобы сотрудников ЦСМ, в котором они обвиняют Моргуна в поборах и махинациях с торгами, которые выигрывали аффилированные с ним структуры. Адресат этого послания — Алексей Абрамов. А 29 октября тот же «Запад24» опубликовал другое письмо — и снова от сотрудников центра стандартизации. Но в этот раз они защищали своего директора. По информации издания, их заставили это сделать.

В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии тогжа пообещали до конца года провести проверку деятельности красноярского ЦСМ.

Напомним, что пост руководителя «Центра стандартизации, метрологии и испытаний Красноярского края» Василий Моргун занимал с 2002 года. В 2007-м он также избрался депутатом Законодательного Собрания края и проработал в этом качестве до 2011 года.