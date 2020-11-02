Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.10
79,33
92,62
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Василия Моргуна уволили с поста руководителя краевого центра стандартизации и метрологии

Василия Моргуна уволили с поста руководителя краевого центра стандартизации и метрологии
Иллюстрация: krascsm.ru

Такое решение прял глава Росстандарта. Стали ли причиной этого прошедшие недавно обыски в доме Моргуна и последовавший за ними скандал, пока не известно.

#НОВОСТИ
Директора федерального бюджетного учреждения «Центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае» Василия Моргуна уволил с занимаемого поста. Об этом сообщило агентство «Запад24», со ссылкой на приказ руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, подписанный 30 октября 2020 года.
 
Как следует из текста документа, решение об увольнении было принято в Москве. Причина же этого не называется. Ни с краевым ЦСМ, ни с Моргуном связаться не удалось. В пресс-службе же Росстандарта ситуацию пообещали прокомментировать позже.
 
Василия Моргуна уволили с поста руководителя краевого центра стандартизации и метрологии 1
 
Однако известно, что, как сообщил телеграм-канал «Красноярск № 1», 27 октября 2020 года в дом к Моргуну с обыском нагрянули правоохранительные органы. А некоторое время спустя канал «Борус» опубликовал письмо якобы сотрудников ЦСМ, в котором они обвиняют Моргуна в поборах и махинациях с торгами, которые выигрывали аффилированные с ним структуры. Адресат этого послания — Алексей Абрамов. А 29 октября тот же «Запад24» опубликовал другое письмо — и снова от сотрудников центра стандартизации. Но в этот раз они защищали своего директора. По информации издания, их заставили это сделать.
 
В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии тогжа пообещали до конца года провести проверку деятельности красноярского ЦСМ.
 
Напомним, что пост руководителя «Центра стандартизации, метрологии и испытаний Красноярского края» Василий Моргун занимал с 2002 года. В 2007-м он также избрался депутатом Законодательного Собрания края и проработал в этом качестве до 2011 года.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ростелеком продает здания в центре КрасноярскаРостелеком продает здания в центре Красноярска
  • Проектировщик красноярского метро подал в судПроектировщик красноярского метро подал в суд
  • Посторонним заказано: ЗАТО Зеленогорск и Железногорск закрыли въездПосторонним заказано: ЗАТО Зеленогорск и Железногорск закрыли въезд
  • Красноярск ожидают снегопады, дожди и гололедица в начале ноябряКрасноярск ожидают снегопады, дожди и гололедица в начале ноября
  • Губернатор Усс назначил полпреда по ЭвенкииГубернатор Усс назначил полпреда по Эвенкии
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.