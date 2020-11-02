Точность — вежливость КЗСК

В ноябре 2020 года ООО «Красноярский завод стальных конструкций» отметит 8 лет со дня основания. За это время пройден путь, что называется, от нуля до успешного предприятия, серьезного игрока рынка.

Однако семь лет назад, вспоминает директор завода Евгения Потапчик, у нее не было ничего, кроме стола, старого компьютера на нем и старого арендованного оборудования.

— Я была менеджером по продаже металлопроката и решила попробовать себя в производстве строительных конструкций, не имея особого представления обо всех подводных камнях этой деятельности. Приобретая опыт и набивая шишки, смогла выстроить свою историю и обрести положительную репутацию надежного партнера. Теперь у нас штат квалифицированных сотрудников и полный парк необходимого оборудования.

Какое место занимает предприятие на карте промышленности Красноярска, в каких отраслях применяется продукция завода?

— Основная продукция нашего производства — это резервуары и строительные металлоконструкции, которые применяются в возведении таких зданий, как торговые центры, склады, цеха и различные социальные объекты: спортзалы, детские сады, дома культуры. В Красноярске и в крае построено немало знаковых зданий с на-шей помощью, это и более 700 тонн конструкций для строительства 4-го моста, и объекты Универсиады. Также много объектов на севере региона, где востребованы облегченные, быстровозводимые здания. Среди заказчиков КЗСК много строительных, добывающих, промышленных компаний города и края. — Основная продукция нашего производства — это резервуары и строительные металлоконструкции, которые применяются в возведении таких зданий, как торговые центры, склады, цеха и различные социальные объекты: спортзалы, детские сады, дома культуры. В Красноярске и в крае построено немало знаковых зданий с на-шей помощью, это и более 700 тонн конструкций для строительства 4-го моста, и объекты Универсиады. Также много объектов на севере региона, где востребованы облегченные, быстровозводимые здания. Среди заказчиков КЗСК много строительных, добывающих, промышленных компаний города и края.

Почему выбирают вас, в чем преимущества КЗСК?

— Один из важных моментов в строительстве — соблюдение сроков, поэтому, выбирая подрядчика, особое внимание обращают на его пунктуальность. Сама по себе я очень ответственный человек, и это мое личное качество — в основе производственных и бизнес-процессов завода. Наши партнеры ценят КЗСК за ответственное отношение к своим обязательствам. Пунктуальность — фундамент нашей репутационной истории. «Они никогда не подведут со сроками и по качеству», — так говорят партнеры, рекомендуя нас другим потенциальным заказчикам. И это правда. Если я понимаю, что не успею выполнить заказ к назначенному сроку, то прямо об этом говорю и отказываюсь от контракта. Репутация дороже денег.

В чем особенности производства металлоконструкций сегодня и какие новые технологии внедряются на производстве?

— Сейчас весь рынок металлоконструкций в строительстве направлен на оптимизацию металлоемкости. Крупнейший российский поставщик металлопроката «Евраз» инвестировал в разработку новых марок стали, которые позволяют снизить массу конструкций до 25 %. Что это значит? Например, крыша здания может вместо 100 условных тонн весить 75 тонн. Да, такой металл выйдет немного дороже, но облегчение конструкции дает экономию на остальных составляющих проекта.

«Евраз» сейчас проводит серию испытаний новых марок стали в северных территориях, где это особенно востребовано, учитывая сложные климатические условия и логистику.

Мы уже имеем каталог типовых зданий с использованием «новой стали» и готовы принять первые заказы. Внедрение, конечно, будет происходить постепенно, поскольку обновленные СНиПы, ГОСТы только вводятся, и не все проектировщики с ними ознакомились. На это может уйти несколько лет. Но мы уже на низком старте.

Как вы относитесь к конкуренции на рынке?

— К честной конкуренции — только положительно. Сильные игроки заставляют постоянно совершенствоваться, и это идет на пользу бизнесу. Другое дело — недобросовестная конкуренция. Я имею в виду подпольные цеха, которые могут демпинговать за счет ухода от налогов. Мы же не можем давать цену ниже рыночной: маржинальность в нашем бизнесе и так не очень высока. Но у нас есть гарантированное качество, квалифицированные кадры, допуск на объекты повышенной опасности и необходимые сертификаты — все, что необходимо серьезному заказчику для отчетности и уверенности в качестве полученной продукции.

Каким образом предприятие адаптировалось к пандемии?

— Мы не прекращали работать. Наши заказы имеют более-менее длительные сроки, поэтому все шло в рамках производственного плана. Психологически было сложно принять происходящее, как, наверное, и всем нам. Сейчас ситуация другая. Если весной Торгово-промышленная палата выдавала нам сертификаты, что пандемия — это форс-мажор, то теперь все наши заказчики подготовились ко второй волне, и во всех новых формах договоров отдельной строкой прописано, что пандемия не признается форс-мажором и все штрафы за срыв сроков действительны. Но, к слову сказать, у нас никто не болел, и ни одного заказа, оставаясь верными своим принципам, мы не сорвали.

Плюс в том, что пандемия заморозила рост цен на металлы, который случается каждое лето, в строительный сезон. Цены остаются на уровне начала года, несмотря и на рост евро. Возможно, что снижение экономической активности и, соответственно, оборотов международной торговли вынуждает экспортеров поддерживать спрос за счет фиксированной цены на металлопрокат на внутреннем рынке.

Есть ли планы по развитию предприятия?

— Последние несколько лет мы планомерно модернизируем станочный парк, буквально месяц назад запустили новый ленточнопильный станок для крупного сечения двутавров. Делаем ставку на автоматизацию.

Многие компании, особенно крупные, с историей и большим штатом профессионалов, банкротятся. В чем секрет устойчивости и стабильности КЗСК?

— Тут много факторов, особенно когда приходится работать с постоплатой на госзаказах, под угрозой штрафных санкций за сроки или брак, с оплатой банковских процентов по кредиту, выданному под залог. Прибыль, и так невысокая в нашей сфере, превращается в ноль, а еще хуже — уходит в минус. И это несмотря на огромные обороты. Похоже на игру в русскую рулетку — большой куш в случае успеха, но рано или поздно пистолет выстрелит. Мой секрет прост: я не работаю с госзаказами, не имею ни одного кредита, и у меня нет ни одного станка в залоге. Работаю только в белую, плачу все налоги, а они очень высокие.

Уверена, что лучше бесплатно не работать, чем бесплатно работать. Если в какой-то момент у нас нет заказов и вдруг поступает сомнительное предложение, я его брать не буду, как бы мне ни хотелось загрузить производство. Знаю, что найду своего заказчика, прозрачного и с репутацией.

Можно было бы, конечно, взять многомиллионный кредит, отстроить новый цех с нуля, накупить оборудования — сделать картинку на витрину. А потом, в случае чего, все это отдать банку. Но я не хочу рисковать. Цех у меня арендованный, без глянца и фэншуй. Зато оборудование новое, все, что необходимо, есть в наличии. Многих любителей кредитных стероидов уже нет на рынке, а мы держимся и уверенно смотрим в будущее.