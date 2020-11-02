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Красноярск вошел в ТОП-15: города, которые туристы хотят посетить на Новый год

Красноярск вошел в ТОП-15: города, которые туристы хотят посетить на Новый год
Иллюстрация: pikabu.ru

Информацией поделился сервис поездок и путешествий Туту.ру, проанализировав статистику поисковых запросов на авиабилеты в новогодние каникулы.

#НОВОСТИ

Самыми популярными направлениями являются Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Крым, Минводы — оттуда удобно добираться на горнолыжные курорты Приэльбрусья и Домбая.

В ТОП-15 есть и сибирские города — Иркутск, Новосибирск и Красноярск.

Добавим, в Ростуризме сообщают, что турпоток в целом разворачивается в сторону Сибири. В Кемеровской области (Шерегеш), на Алтае и на Байкале он вырос в 1,5…2 раза. В связи с чем планируется запуск чартерных рейсов в Шерегеш и в Бурятию (Байкал) в зимние месяцы.

 

 

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