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Самые вкусные: в Красноярске выберут лучшие продовольственные товары

Самые вкусные: в Красноярске выберут лучшие продовольственные товары
Иллюстрация: aromatt.pro

Соревноваться будут региональные организации агропромышленного комплекса и потребительской кооперации, а также фермерские хозяйства.

#НОВОСТИ

В регионе запущен конкурс «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае». Его проведут уже в 24-ый раз. Всего в конкурсе 34 номинации. Отбирать лучшие продовольственные товары будут по нескольким критериям. Это внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах; дизайн образцов и упаковки. Главным испытанием станет проверка маркировки на наличие полной и достоверной информации о продукте.

Предприятия-победители получат ценные призы и памятные знаки.

Добавим, в рамках премии «Человек года» в Красноярске также отметят производителей еды. В этом году номинация «Стартап года» посвящена фуд-индустрии.

 

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