На Таймыре прошла инвентаризация лесов

Как выяснили специалисты Рослесинфорга, 70% деревьев на территории – это даурская лиственница. Также есть сибирская ель, бородавчатая береза и девять видов кустарников.

Как уточняет ТАСС, инвентаризация лесов проводилась на площади в 25,9 млн га на территории Таймырского лесничества, природного заповедника «Путоранский» и биосферного заповедника «Таймырский», куда входит самый северный в мире лесной массив - урочище Ары-Мас (в переводе с долганского языка – «лесной остров»).

Специалисты Рослесинфорга провели инвентаризацию лесов Таймыра, чтобы определить их породный состав, объем и качество древесины. Такая работа поможет сохранить уникальные лесные массивы полуострова», - сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснили специалисты, лиственница даурская имеет самое широкое распространение на территории - 70%, далее идет ель сибирская (18%) и береза бородавчатая (11,2%). Также в регионе есть девять видов кустарников, в частности, береза кустарниковая, жимолость обыкновенная, ива козья, роза собачья, рододендрон даурский. Доля покрытой лесом площади к общей территории полуострова составляет всего 3,8%.

Все лесные массивы на Таймыре (общий запас древесины специалисты оценили в 227 млн. кубометров) относятся к категории резервных и особо охраняемым природным территориям, где не ведется промышленная заготовка древесины.