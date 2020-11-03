Под Новый год NordStar запустит прямые рейсы из Красноярска в Сочи

Это третья авиакомпания, которая будет летать в этот черноморский город из Красноярска. Полетная программа продлится до середины января следующего года.

Авикомпания NordStar запустит прямой рейс Красноярск — Сочи — Красноярск. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Полеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям, начиная с 20 декабря. Вылет из Красноярска по пятницам в 12:20, прибытие в Сочи в 14:30. В воскресенье вылет из Красноярска в 8:30, прибытие на побережье Черного моря в 9:40.

Обратно можно будет улететь по пятницам в 15:30 (прибытие в Красноярск в 1:05 субботы) и по воскресеньям в 10:40 (прибытие в аэропорт назначения в 20:10).

Все рейсы будут совершаться на самолетах Boeing 737-800.

Завершится полетная программа 17 января 2021 года.

Заказать билеты можно уже сейчас на сайте авиакомпании. Стоимость — от 9 028 рублей в одну сторону.

Добавим, что по данным расписания полетов аэропорта Красноярск, сейчас в Сочи отсюда летают еще две компании — AZUR air и «Победа».