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Под Новый год NordStar запустит прямые рейсы из Красноярска в Сочи

Под Новый год NordStar запустит прямые рейсы из Красноярска в Сочи
Иллюстрация: instagram.com/nordstar__airlines

Это третья авиакомпания, которая будет летать в этот черноморский город из Красноярска. Полетная программа продлится до середины января следующего года.

#НОВОСТИ
Авикомпания NordStar запустит прямой рейс Красноярск — Сочи — Красноярск. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
 
Полеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям, начиная с 20 декабря. Вылет из Красноярска по пятницам в 12:20, прибытие в Сочи в 14:30. В воскресенье вылет из Красноярска в 8:30, прибытие на побережье Черного моря в 9:40.
 
Обратно можно будет улететь по пятницам в 15:30 (прибытие в Красноярск в 1:05 субботы) и по воскресеньям в 10:40 (прибытие в аэропорт назначения в 20:10).
 
Все рейсы будут совершаться на самолетах Boeing 737-800.
 
Завершится полетная программа 17 января 2021 года. 
 
Заказать билеты можно уже сейчас на сайте авиакомпании. Стоимость — от 9 028 рублей в одну сторону.
 
Добавим, что по данным расписания полетов аэропорта Красноярск, сейчас в Сочи отсюда летают еще две компании — AZUR air и «Победа».
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