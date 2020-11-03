«Ломбард КОРУНД»: движение к совершенству

О том, как развивались федеральная сеть «Ломбард КОРУНД» и ювелирная сеть «Изумруд», мы беседуем с генеральным директором холдинга «Райз Инвест Групп» Анной Дружининой.

Инвестиционный холдинг «Райз Инвест Групп» больше известен красноярцам своими брендами. Федеральная сеть «Ломбард КОРУНД» в этом году отметила 15-летие, а ювелирная сеть «Изумруд» перешагнула 13-летний рубеж.

По словам руководителя, за это время компании прошли интересный, хотя и непростой путь развития. А начиналось все… с бытовой техники.

— Пятнадцать лет назад мы приняли решение развивать ломбардный бизнес, ориентированный на прием бытовой техники в качестве залога по займу. В середине 2000-х многие ломбарды уже принимали телефоны, автомобили, бытовую технику.

Наш бизнес развивался, мы открывали филиалы в разных городах, но столкнулись с дефицитом квалифицированных экспертов — оценщиков в секторе бытовой техники.Именно тогда мы решили диверсифицировать бизнес и организовали новое направление — прием в залог ювелирных изделий.

В этом решении был не только коммерческий, но и личный интерес. Признаюсь, я всегда относилась к драгоценностям с особым чувством. Читая в юности исторические романы, обращала внимание на описание украшений, изящных редкостей, реликвий, которые передавались по наследству.

Так мы сделали акцент на ювелирные изделия, провели ребрендинг и стали сетью «Ломбард КОРУНД». На данный момент сеть насчитывает более 70 ломбардов в Красноярском и Краснодарском краях, Свердловской, Новосибирской, Томской и Тюменской областях и продолжает динамично расширяться. В том числе планируем запуск франшизы. Федеральная сеть «Ломбард КОРУНД» входит в реестр ломбардов Банка России и зарекомендовала себя как надежный партнер с многолетней историей.

— А как появилась идея открыть ювелирные салоны?

— Специфика ломбардного бизнеса состоит в том, что часть залогов остается невыкупленной клиентами. Часть украшений мы реставрировали и выставляли на продажу. Другую часть превращали в лом цветных металлов. Именно поэтому мы начали сотрудничество с «Красцветметом»: передавали им лом и взамен получали ювелирные украшения — цепи, браслеты, кольца. Бизнес-идея зашла аудитории. Зачастую дамам надоедают свои украшения, хочется новизны. В нашей ювелирной сети «Изумруд» они получили возможность по более низкой цене в сравнении с другими ювелирными магазинами приобрести оригинальные ювелирные изделия и драгоценности, в том числе сдав нам в счет оплаты новых свои украшения, ставшие им неинтересными. Затем мы начали заводить в линейку товары производителей ювелирных украшений — Sokolov, Karatov, «Адамас» и другие. Сегодня поставщики ищут нас как сеть сбыта. Благодаря активной маркетинговой стратегии, внедрению инноваций и клиентоориентированности ювелирная сеть «Изумруд» выросла до 13 подразделений в Красноярске и филиалов в близлежащих городах.

— Ювелирный бизнес — достаточно традиционная сфера. О каких инновациях идет речь?

— Принято считать, что продажа ювелирных изделий — исключительно офлайновая история. Однако в последнее время клиентские предпочтения стремительно меняются, а новая пандемия ускорила этот процесс. Онлайн-продажи успешно интегрируются в нашу отрасль, и мы хотим быть на технологическом пике. Мы запустили интернет-магазин, который быстро стал востребованной площадкой для покупок в ювелирной сети «Изумруд». При этом услуга онлайн-покупки может быть настроена по ключевым характеристикам, эмоциональным оценкам, что позволяет подобрать изделие на вкус покупателя. Этот виртуальный подбор имеет, на мой взгляд, большие перспективы как более качественный и удобный для покупателя способ удовлетворения его потребностей. Мы также можем отправить товар в любую точку страны. В данный момент мы разрабатываем мобильное приложение, которое позволит сделать покупку еще более удобной. Клиентам сети «Ломбард КОРУНД» онлайн-сервисы позволяют оплачивать проценты и совершать любые финансовые операции в удаленном режиме, без посещения наших подразделений, что особенно важно в период развития новой вирусной пандемии.

— В чем ваша миссия как бизнес-лидера компании?

— Мне интересно преображать себя и мир вокруг. В середине этого года я окончила программу подготовки менеджеров среднего и высшего управленческого звена, получила диплом МВА, стремлюсь все усовершенствовать, постоянно вводить новые диджитал-сервисы в бизнес-процессы инвестиционного холдинга «Райз Инвест Групп», а также входящие в него компании. Мы не стоим на месте, мы постоянно меняемся. Если сотрудник уходит, например, в декрет, то через год он попадает, по сути, в новую компанию. У нас отличная команда, и мы научились рассматривать любую проблему как точку роста. Несмотря на цифровизацию, в ювелирном бизнесе по-прежнему важен человеческий фактор. Нас выберут, если мы будем лучшими, и мы прилагаем к этому все свои усилия.