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Приглашаем к участию в выставке «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань»

Приглашаем к участию в выставке «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань»
Иллюстрация: expomach.expokazan.ru

В этом году у предпринимателей Красноярского края, есть уникальная возможность стать участником 20-й юбилейной международной выставки «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань»

Красноярские предприниматели, работающих в сфере машиностроения и металлообработки, смогут презентовать свою продукцию и услуги, найти партнёров и покупателей, обменяться опытом с коллегами и отраслевыми экспертами в Казани. Выставка пройдёт со 2 по 4 декабря 2020 года в ВЦ «Казанская ярмарка».

Ежегодно участниками выставки становятся компании из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, которые демонстрируют оборудование и технологии в области автомобилестроения, металлообработки, точного машиностроения, сварки. Деловые мероприятия в рамках выставки проходят при поддержке Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова

Агентство развития бизнеса (центр «Мой бизнес») организует на выставке коллективный стенд предприятий Красноярского края и берёт на себя все финансовые обязательства, связанные с оформлением стенда, арендой выставочной площади и оборудования, регистрационным взносом. Предпринимателям необходимо только решить по собственной логистике и сосредоточиться на презентации своих товаров. 

Заявки на участие в выставке уже подали красноярские предприниматели, работающие в сфере производства оборудования для очистки воздуха, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Компаниям, также желающим приять участие в выставке необходимо обратить в Агентство развития бизнеса (центр «Мой бизнес») по телефону (391) 265-44-32 доб. 012, или e-mail: ponomarenko@agpb24.ru, (Пономаренко Анна Владимировна).  

 

Детальная информация о выставке: https://expomach.expokazan.ru/

 

 

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