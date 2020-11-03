«Мясничий» прошел сертификацию и получил знак «Зеленая шишка»
Качество консервов «Мясничий» официально подтверждено ассоциацией «Енисейский стандарт» Лаборатория взяла на пробу образцы 11 продуктов бренда – одобрены все.
- Паштет из лосятины с пряностями и чесноком,
- Паштет из косули с копченой паприкой,
- Паштет из куриной печени с лисичками,
- Паштет из баранины с перцем чили,
- Паштет «Сливочное удовольствие»,
- Паштет из оленины с брусникой,
- Говядина тушеная высший сорт,
- Баранина тушеная высший сорт,
- Свинина тушеная высший сорт,
- Конина тушеная высший сорт,
- Оленина тушеная.
Эксперты исследовали органолептические свойства продуктов: вкус, цвет, аромат, внешний вид сочность, консистенцию. Изучили и условия производства – нареканий нет.
Здоровье людей – приоритет «Енисейского стандарта». «Мясничий» в этом стремлении обезопасить покупателей от фальсификата и предложить им качественный продукт с ассоциацией сходится.
Сегодня в Красноярске и регионе качественные мясные консервы доступны каждому. Купить их можно практически в любом магазине. Это крупные торговые сети: «Командор», «Красный Яр», «Пятерочка», а также несетевые маркеты у дома.