«Мясничий» прошел сертификацию и получил знак «Зеленая шишка»

Качество консервов «Мясничий» официально подтверждено ассоциацией «Енисейский стандарт» Лаборатория взяла на пробу образцы 11 продуктов бренда – одобрены все.

Паштет из лосятины с пряностями и чесноком,

Паштет из косули с копченой паприкой,

Паштет из куриной печени с лисичками,

Паштет из баранины с перцем чили,

Паштет «Сливочное удовольствие»,

Паштет из оленины с брусникой,

Говядина тушеная высший сорт,

Баранина тушеная высший сорт,

Свинина тушеная высший сорт,

Конина тушеная высший сорт,

Оленина тушеная.

Эксперты исследовали органолептические свойства продуктов: вкус, цвет, аромат, внешний вид сочность, консистенцию. Изучили и условия производства – нареканий нет.

Здоровье людей – приоритет «Енисейского стандарта». «Мясничий» в этом стремлении обезопасить покупателей от фальсификата и предложить им качественный продукт с ассоциацией сходится.

Сегодня в Красноярске и регионе качественные мясные консервы доступны каждому. Купить их можно практически в любом магазине. Это крупные торговые сети: «Командор», «Красный Яр», «Пятерочка», а также несетевые маркеты у дома.