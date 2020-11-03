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«Мясничий» прошел сертификацию и получил знак «Зеленая шишка»

«Мясничий» прошел сертификацию и получил знак «Зеленая шишка»
Иллюстрация: "Зеленая шишка"

Качество консервов «Мясничий» официально подтверждено ассоциацией «Енисейский стандарт» Лаборатория взяла на пробу образцы 11 продуктов бренда – одобрены все.

  • Паштет из лосятины с пряностями и чесноком,
  • Паштет из косули с копченой паприкой,
  • Паштет из куриной печени с лисичками,
  • Паштет из баранины с перцем чили,
  • Паштет «Сливочное удовольствие»,
  • Паштет из оленины с брусникой,
  • Говядина тушеная высший сорт,
  • Баранина тушеная высший сорт,
  • Свинина тушеная высший сорт,
  • Конина тушеная высший сорт,
  • Оленина тушеная.

 

Эксперты исследовали органолептические свойства продуктов: вкус, цвет, аромат, внешний вид сочность, консистенцию. Изучили и условия производства – нареканий нет.

Здоровье людей – приоритет «Енисейского стандарта». «Мясничий» в этом стремлении обезопасить покупателей от фальсификата и предложить им качественный продукт с ассоциацией сходится.

Сегодня в Красноярске и регионе качественные мясные консервы доступны каждому. Купить их можно практически в любом магазине. Это крупные торговые сети: «Командор», «Красный Яр», «Пятерочка», а также несетевые маркеты у дома.

 

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