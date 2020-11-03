«Норникель» присоединится к системе налогового мониторинга

С 1 января 2021 года «Норникель» предоставит ФНС доступ к своим информационным системам, чтобы снизить объем «бумажных» документов для налогового контроля.

ФНС будут доступны документы и информация, связанные с исчислением и уплатой налогов, сборов и страховых взносов, а также информация о налоговых рисках и данные внутреннего контроля.

Переход на новую форму взаимодействия позволит в режиме онлайн проверять правильность исчисления налогов без выездных и камеральных проверок, совместно оценивать риски на основе высокотехнологичных решений, внедряемых налоговой службой, а также значительно сократить затраты на налоговое администрирование», — подчеркнула начальник управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова.

Система налогового мониторинга в России начала работать в 2015 году, при ее разработке учитывался опыт зарубежных стран с развитыми налоговыми институтами. Присоединиться к системе может компания, соответствующая трем критериям: объем налоговых платежей не менее 300 млн рублей в год (без учета налогов, связанных с товарооборотом в странах Таможенного союза), годовой доход не менее 3 млрд рублей и активы в размере не менее 3 млрд рублей.

Главное преимущество – контроль онлайн заменяет традиционные камеральные проверки и снижает «бумажную» нагрузку на специалистов по финансам и бухучету. Также благодаря онлайн-взаимодействию в режиме реального времени такая форма контроля обеспечивает превентивное выявление налоговых рисков и быстрое урегулирование спорных неопределенных налоговых позиций. Таким образом уже в момент планирования операций и сделок можно снизить налоговые риски и разрешить спорные ситуации.

Переход компании на режим налогового мониторинга — это индикатор высокого уровня автоматизации учетных процессов и прозрачности бизнеса с налоговой точки зрения. Проект по поэтапному переходу компаний группы на налоговый мониторинг реализуется с 2018 г. В результате перевода ПАО «ГМК «Норильский никель» с 2021 г. более 90% оборота группы будет проверяться в режиме реального времени», - отметил старший вице-президент — финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев.

По данным экспертов юридической фирмы ФБК Legal, в 2019 году к системе налогового мониторинга в России были подключены 44 компании.