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Красноярцы составляют 2 % покупателей недвижимости в «Москва-Сити»

Красноярцы составляют 2 % покупателей недвижимости в «Москва-Сити»
Иллюстрация: wiki

Всего за сентябрь-октябрь 2020 года недвижимостью в Москва-Сити интересовались жители 175 российских городов, за исключением Московского региона, — сообщает Skolkovo Realty.

#НОВОСТИ

Среди них были клиенты из Екатеринбурга (3,2 %), Краснодара (2,5 %), Воронежа (2,5 %) и Казани (2 %). Также эксперты назвали жителей Саратова (1,9 %), Красноярска (1,7 %) и Ростова-на-Дону (1,7 %).

Главными покупателями недвижимости в столичном деловом центре «Москва-Сити» без учета москвичей и жителей Подмосковья стали петербуржцы (12,2 % запросов), новосибирцы (3,9 %) и нижегородцы (3,4 %).

Периодом ранее, в апреле-мае текущего года, в компании отмечали высокий спрос на лоты в «Москва-Сити» среди россиян из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Краснодара, Новосибирска, Тюмени, Ставрополя и Уфы.

По мнению представителей компании, такой стабильный интерес к деловому центру сохраняется благодаря убежденности клиентов в том, что «уникальная недвижимость является отличным инструментом для сохранения средств».

В третьем квартале этого года в «Москва-Сити» продали на 57 % больше апартаментов, чем в предыдущие три месяца. Всего с начала года неизвестные скупили в небоскребах квартиры на общую сумму 9,3 млрд рублей.

 

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