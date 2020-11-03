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Красноярску пообещали продолжение «золотой осени»

Красноярску пообещали продолжение «золотой осени»
Иллюстрация: yandex.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам продолжение «золотой осени», — сообщает РИА Новости.

#НОВОСТИ

Особенно высокие температуры ожидаются в Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецком округе, в Якутии, в Красноярском крае, особенно на севере региона.

«Погода, которую назвали «золотой осенью» в октябре, продолжается и в ноябре», — сказал Вильфанд. Он объяснил это тем, что Россия находится под влиянием теплой воздушной массы.

Ранее Вильфанд сообщил, что ноябрь будет теплым — среднемесячные температуры на всей территории страны будут выше нормы.

 

 

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