Красноярску пообещали продолжение «золотой осени»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам продолжение «золотой осени», — сообщает РИА Новости.

Особенно высокие температуры ожидаются в Коми, Архангельской области, Ямало-Ненецком округе, в Якутии, в Красноярском крае, особенно на севере региона.

«Погода, которую назвали «золотой осенью» в октябре, продолжается и в ноябре», — сказал Вильфанд. Он объяснил это тем, что Россия находится под влиянием теплой воздушной массы.

Ранее Вильфанд сообщил, что ноябрь будет теплым — среднемесячные температуры на всей территории страны будут выше нормы.