Красноярский край оказался третьим в России по скорости роста микрозаймов

В среднем по стране размер микрозаймов растет почти в два раза медленнее, чем в Красноярском крае. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

По итогу третьего квартала 2020 года средний размер микрозайма («займа до зарплаты» до 30 тысяч рублей) в Красноярском крае составил 7 842 рубля, что на 9,4% больше, чем во втором квартале этого же года, сообщает НБКИ.

По динамике роста край оказался третьим среди 30 регионов России с наибольшим объемом подобных займов. На первом и втором месте Белгородская и Воронежская области — 16% и 15,8% соответственно.

По Сибири же это и вовсе самое большое увеличение — у ближайшего соседа по рейтингу, Кемеровской области, лишь 6,8%. Также в ТОП-30 регионов попали Новосибирская область (+4,3% — до 8 798 рублей), Алтайский край (+3,9% — до 7 209 рублей) и Иркутская область (1,6% — до 7 127 рублей).

По России средний размер микрозайма в июле-сентябре 2020-го составил 8 200 рублей, что на 4,1% больше, чем в апреле-июне этого же года.