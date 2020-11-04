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Хочу в Сочи: подробности новогодних рейсов из Красноярска на юг

Хочу в Сочи: подробности новогодних рейсов из Красноярска на юг
Иллюстрация: yandex.ru

Анонсирован прямой рейс из Красноярска в Сочи в дни новогодних праздников и каникул. Продажа билетов уже началась.

#НОВОСТИ

В авиакомпания NordStar завили о запуске прямых рейсов из Красноярска в Сочи на время новогодних праздников и каникул.

Полетная программа стартует 20 декабря и продлится до 17 января 2021 года.

Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям. Время в пути составит чуть более 6 часов, рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. Как отмечают в пресс-службе компании, рейсы рассчитаны на любителей горнолыжного отдыха в Сочи.

Стоимость билета начинается от 7028 рублей. Продажа уже стартовала.

Добавим, с 18 ноября дважды в неделю начнет летать в Сочи авиакомпания Nordwind, а ближе к Новому году до трех раз в неделю еще и «Победа».

 

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