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Гостиницы красноярских туристических кластеров получили «звезды» с помощью госсубсидии

усадьба "Тагарское"
усадьба "Тагарское". Иллюстрация: АРБ

Классификацию гостиниц провели сразу шесть предпринимателей – участников туристско-рекреационного кластера Красноярского края и кластера «Арктический».

Как рассказали в краевом Агентстве развития бизнеса, это туристическая база «Бусиняк» на севере Красноярского края в районе озера Лама, загородный комплекс отдыха «Горизонт» в Норильске, хостелы «Рус-Норильск» и «Арктик» в Талнахе, а также минусинская усадьба «Тагарское» на берегу одноимённого озера и гостинице «Уездный двор».

Пять процентов стоимости услуг по классификации оплатили предприниматели, а основную долю – 95 процентов - краевое Агентство развития бизнеса (центр «Мой бизнес») в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Программа предусматривает получение федеральной субсидии. Работа с предпринимателями, занятыми в сфере туриндустрии, осуществляется совместно с Агентством по туризму Красноярского края и Агентством развития Норильска.

До 1 января 2022 года все объекты коллективного размещения должны пройти обязательную классификацию. Согласно действующему законодательству за оказание гостиничных услуг без свидетельства о классификации должностные и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности. Штрафные санкции также предусмотрены и за недостоверную рекламу, где упоминается количество «звезд», не соответствующее свидетельству. Воспользоваться государственным софинансированием проведения классификации могут субъекты малого и среднего бизнеса Красноярского края - участники территориальных кластеров Агентства развития бизнеса.

Чтобы предприниматели могли оперативно и успешно провести классификацию гостиниц, специалисты центра кластерного развития проводят большую системную работу, - рассказал заместитель генерального директора Агентства развития бизнеса Александр Черников. – Во-первых, осуществляется методическая помощь в подготовке необходимых документов и справок для сертифицирующих органов. Ведётся консультирование по стандартизации гостиничных процессов. К слову, наиболее востребованными в этом году стали консультации по работе гостиниц в условиях COVID-19. Во-вторых, наши специалисты полностью ведут договорную работу с сертифицирующими органами. Берут на себя все организационные вопросы. Предприниматель видит результат всего этого, когда получает свидетельство о категории гостиницы. Данный документ также попадает в единый федеральный перечень классифицированных объектов на сайте «классификация-туризм.рф».

Антон Архипов, директор усадьбы «Тагарское», недавно получил свидетельство о классификации. Он отметил, что благодарен Агентству развития бизнеса за помощь и надеется на дальнейшее взаимодействие.

Агентство предоставляет много интересных услуг и финансовых продуктов, которыми очень хотелось бы воспользоваться», - подчеркнул предприниматель.

Гостиницы красноярских туристических кластеров получили «звезды» с помощью госсубсидии 1

Дополнительная информация об условиях получения услуги по классификации гостиниц и вступлению в территориальные кластеры по тел. (391) 265-44-32 (доб. 204, 037), e-mail: doronina@agpb24.ru, pershina@agpb24.ru.

 

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